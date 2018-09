ACHTUNG - KORREKTUR: Der zentral gelegene Flughafen in Florida befindet sich in nächster Nähe zu Kreuzfahrten, Stränden und Raketenstarts

Traumstrände am Tag und Feuerwerke von Vergnügungsparks bei Nacht sind fortan für Reisende aus Philadelphia bequemer zu erreichen. American Airlines gab heute bekannt, dass die Fluggesellschaft ab dem 16. Februar 2019 Nonstop-Flüge zum Orlando Melbourne International Airport (MLB) anbieten wird. Der Central Florida Airport befindet sich inmitten einer Tourismus-Region und ist der nächstgelegene Flughafen zu den Raketenstarts der NASA, den Kreuzfahrten von Port Canaveral und nach Meinung der Kritiker „einigen der schönsten Strände, die Florida zu bieten hat.“

American Airlines bietet Fluggästen eine stressfreie Alternative und eine neue Art zu reisen, während sie von den Annehmlichkeiten Floridas profitieren und sehen können, warum PrivateFly.com MLB zum Flughafen mit dem landschaftlich schönsten Anflug erklärt hat. Der schnell an Beliebtheit gewinnende Flughafen MLB ist nur Minuten von 72 Meilen glitzerndem Strand und dem Sebastian Inlet State Park entfernt, der Heimat für mehr als 100 vom Aussterben bedrohte Tierarten ist. Daneben gibt es erstklassige Surfstrände und Angelmöglichkeiten sowie ein Gezeitenbecken, in dem sich Kinder und Seekühe das warme Meerwasser teilen.

„Je mehr sonnenhungrige Familien über unsere Gegend herausfinden, desto mehr wünschen sie sich Nonstop-Verbindungen nach MLB“, so Puneet (PK) Kapur, Vorsitzender des Space Coast Office of Tourism. „Wir befinden uns in der Nähe aller Ziele, die Familien während ihres Urlaubs in Florida besuchen möchten.“

MLB Airport Executive Director Greg Donovan, A.A.E, begrüßt den Ausbau des Streckennetzes von American Airlines und geht davon aus, dass MLB mit seiner entspannten familienfreundlichen Atmosphäre mit weiteren Flügen bedient wird. „Die Fahrt nach Disney und Universal scheint nach einem Tag am Strand kürzer zu sein.“

Sie können Ihren stressfreien Florida-Urlaub ab Montag, dem 24. September auf AA.com buchen. Informationen über Orlando Melbourne International Airport finden Sie unter MLBair.com oder @FlyMLB.

