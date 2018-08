ACHTUNG - KORREKTUR : Volltext der Pressemitteilung folgt: ABLIC Inc. führt die S-85M0A-Serie von ultra-effizienten Abwärtsschaltreglern in der kompaktesten Größe der Branche ein

ABLIC Inc. (nachstehend „ABLIC“), ein Halbleiterhersteller, hat heute die S-85M0A Serie von ultra-effizienten Abwärtsschaltreglern für tragbare und IoT-Geräte auf den Markt gebracht.

WLP-6L (Graphic: Business Wire)

Der integrierte Schaltkreis im Abwärtsschaltregler schaltet wiederholt einen Schalter ein und aus. Die in der Spule erzeugten Ladungen werden in einem Kondensator gespeichert und zur Umwandlung der Batteriespannung verwendet. Er wandelt die 3,6 V Batteriespannung (von einer Lithium-Ionen-Batterie) in die richtige Spannung (1,8 V oder 2,5 V) für mobile Geräte wie ein Smartphone um.

Die S-85M0A Serie der ultra-effizienten Abwärtsschaltregler ist im WLP-6L, dem kompaktesten Gehäuse der Branche (1,25*0,79*t0,55 mm), untergebracht und erreicht einen extrem niedrigen Stromverbrauch von 260nA, den besten Stromverbrauch der Branche. Er reduziert den Platzbedarf der Montagefläche und der umliegenden Komponenten um 52 % gegenüber unserem Vorgängerprodukt.

(*) Laut unseren Untersuchungen vom Juli 2018.

Haupteigenschaften

1. Untergebracht im ultrakompakten WLP-6L (1,25*0,79*t0,55 mm) Gehäuse

2. Reduziert den Batterieverbrauch für tragbare und IoT-Geräte im Standby-Betrieb

3. Niedrige elektromagnetische Störungen (EMV)

Anwendungsbeispiele

- Tragbare Geräte - IoT-Geräte - Bluetooth-Geräte - Medizinische Geräte - Intelligente Zähler - Drahtlose Sensor-Netzwerkgeräte mit niedrigem Stromverbrauch

Datenblatt-URL:

S-85M0A Serie

https://www.ablic.com/en/doc/datasheet/switching_regulator/S85M0A_E.pdf

Die S-85M1A Serie, ein Produkt mit einem anderen Ausgangsstrom (200mA), wurde zusammen mit der S-85M0A Serie freigegeben.

https://www.ablic.com/en/doc/datasheet/switching_regulator/S85M1A_E.pdf.

Website:

https://www.ablic.com/en/semicon/

