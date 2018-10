ACHTUNG - KORREKTUR : Volltext der Pressemitteilung folgt: Vielfältiges Programm von Call of Duty®: Black Ops 4-inspirierte Gebrauchsartikel bieten Fans neue Optionen für Interaktion mit Call of Duty®

Zur Feier der baldigen Markteinführung des mit Spannung erwarteten Call of Duty: Black Ops 4 wird die Activision Blizzard Consumer Products Group (ABCPG) den Fans aufregende Optionen zur Interaktion mit der Marke über neue weltweite Partnerschaften u. a. mit McFarlane Toys und BAIT bieten. Den Fans sollen neue Optionen für Spiel, Darstellung und geboten werden, bevor das bisher intensivste, spannendste Spiel von Call of Duty am 12. Oktober und dann im Laufe des Jahres auf den Markt kommt.

„Die Marke Call of Duty ist ein Faktor in der Unterhaltungsbranche mit einer tollen, leidenschaftlichen Community auf der ganzen Welt. Angesichts der Markteinführung der nächsten spannenden Veröffentlichung in nur wenigen Tagen betreiben wir Programme zur Vergrößerung der Spannung bei den Fans über das Spiel hinaus, zusammen mit einigen der stärksten, kulturell relevantesten Namen der Unterhaltungsbranche – mit unseren erstklassigen lizenzierten Produkten erreichen wir praktisch alle Demografien“, sagte Tim Kilpin, CEO und Präsident der Activision Blizzard Consumer Products Group. „Die Erweiterung der Kooperationen von ABCPG mit seinen Partnern weltweit wird dazu beitragen, die Spannung aufzubauen und zu halten, wenn die Produktpalette auf vertraute und bisher nicht erschlossene Kategorien ausgeweitet wird – darunter Bekleidung, Sammelobjekte und Schuhe.“

Zu dem Programm gehören eine Reihe modebewusster Kollektionen und Kooperationen sowie sehr begehrte Sammelobjekte.

Partnerschaften und Produkt-Highlights sind:

McFarlane Toys: Call of Duty Action-Figuren

McFarlane Toys erweckt Call of Duty Action-Figuren zum Leben. Diese legendären Figuren aus den verschiedenen Geschichten der Franchise Call of Duty sind komplett ausgestattet mit ihren typischen Uniformen und verfügen über 14 und mehr Gelenke für dynamische Posen. Alle Action-Figuren und Accessoires wurden mit Assets für das Spiel designt und gestaltet! Erhältlich ab Herbst in Geschäften von Target und GameStop landesweit und online auf der Website von McFarlane

Activision-Sammelobjekte: Call of Duty Zombie-Statuen

Zur Feier des zehnjährigen Jubiläums der Charaktere von Call of Duty: Black Ops Zombies Origins präsentiert Treyarch Studios die ersten High-End-Sammlerstatuen von Call of Duty. Jede Statue ist eine im Maßstab 1:6 handbemalte, detaillierte Darstellung eines der beliebten Charaktere aus dem Spiel Zombies Origins. Das Angebot ist begrenzt. Nur über den Call of Duty Official Online Store erhältlich.

BAIT: Call of Duty Capsule Collection

BAIT, der Premium-Konzeptladen mit Filialen und Onlinegeschäft für Schuhe, Bekleidung und High-End-Sammelobjekte, bietet den Fans die BAIT: Call of Duty Capsule Collection an. Im Zentrum der neuen Kollektion stehen Call of Duty: Black Ops 4 Zombies mit zwei Zombie-T-Shirts in limitierter Auflage, die im BAIT San Diego Store und online gekauft werden können.

Primark: Exklusive Bekleidung

Primark DTR, die beliebte Kette für Bekleidung und Accessoires, bringt eine komplette Kollektion von Bekleidung von Call of Duty: Black Ops 4 für die Fans auf den Markt. Die Kollektion besteht aus T-Shirts, Sweatshirts, Turnschuhen, Unterwäsche, Schlafanzügen, Loungewear, Socken, Hüten, Handschuhen, Schals und Hausschuhen. Jetzt weltweit in den Geschäften.

Hype

In Kooperation mit der britischen Streetwear-Marke Hype können Fans von Call of Duty jetzt ab dem 12. Okt. exklusive Artikel aus der Kollektion Call of Duty: Black Ops 4 Capsule Range kaufen. Die Black Ops 4 Capsule Range besteht aus T-Shirts, Hoodies, Jacken, Jogginghosen, Taschen, Mützen, Lanyards und Schals und wird online auf www.justhype.co.uk sowie über verschiedene Modegeschäfte in ganz Europa erhältlich sein.

Call of Duty: Black Ops 4 setzt neue Maßstäbe für Multiplayer mit einem Kampferlebnis mit mehr taktischem Spiel und Optionen für den Spieler sowie mit dem bisher größten Zombie-Angebot an Tag eins mit drei kompletten Spielerlebnissen bei der Markteinführung, sowie Blackout, bei dem der Spieler als letzter verbliebener Spieler in ein Battle Royale-Erlebnis versetzt wird. Mit Blackout soll die Serie Black Ops gefeiert werden. Sie umfasst die Lieblingscharaktere der Fans, Waffen und legendäre Teile klassischer Szenarien – im größten Szenario in der Geschichte der Franchise, die komplett mit Fahrzeugen für Land, Meer und Luft ausgestattet ist.

Call of Duty: Black Ops 4 wird weltweit am 12. Oktober für die Systeme PlayStation®4, Xbox One und PC erhältlich sein. Das Spiel hat die Einstufung M für Mature (Blut, Drogenbezüge, intensive Gewalt, Kraftausdrücke) . Weitere Informationen und die neuesten Insidertipps finden Sie auf: www.callofduty.com, www.youtube.com/callofduty , und folgen Sie @CallofDuty und @Treyarch auf Twitter, Instagram und Facebook.

Über die About Activision Blizzard Consumer Products Group

Die Activision Blizzard Consumer Products Group ist eine Abteilung von Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), einem Unternehmen der S&P 500 und dem weltweit erfolgreichsten eigenständigen Unternehmen für interaktive Unterhaltung. Die neu gegründete Activision Blizzard Consumer Products Group baut auf bestehenden Firmen für Gebrauchsartikel auf und besteht aus Activision, Blizzard und den zukünftigen King-Franchisen. In der Abteilung arbeitet man mit Leidenschaft mit erstklassigen Partnern weltweit zusammen an der Schaffung hochwertiger, äußerst relevanter Fanartikel. Die Fans bekommen damit neue Optionen, ihre geliebten Marken zu spielen, zu zeigen, anzuziehen und zu leben. Activision Blizzard ist die Basis für beliebte Kult-Unterhaltungsfranchisen wie Activisions Call of Duty®, Crash Bandicoot, Spyro und Skylanders®, Blizzard Entertainments World of Warcraft®, Hearthstone® und Overwatch®, King Digital Entertainments Candy Crush™ und Bungies Destiny.

