31.03.2018 - 16:08 Uhr Action in der Idylle Montanas: Far Cry 5 blickt in Amerikas Abgründe

Der Ego-Shooter "Far Cry 5" stellt eine Endzeit-Sekte und deren Anführer im malerischen Montana in den Mittelpunkt. Die USA zwischen Waffenwahn, Drogenepidemie und Ultrarechten - digitales Chaos am Rande der Realität. Den vollständigen Artikel auf n-tv.de lesen.