Active-Semi stellt die hochleistungsfähigen und intelligenten Arm® Cortex® M4F 160-V-BLDC-Motorsteuerungen und -Antriebe für Garten- und Elektrowerkzeuge mit hoher Leistung vor

Active-Semi Int. Inc. (www.active-semi.com) stellte heute mit dem PAC5532 IC ein neues Mitglied der PAC55XX-Produktfamilie von hochleistungsfähigen PAC®-Motorsteuerungen vor. Es wird durch ein Evaluation Kit (EVK) und begleitende Firmware unterstützt, um die Evaluierung von fortschrittlichen Motorsteuerungslösungen zu erleichtern und zu beschleunigen.

PAC5532 Intelligent BLDC Controller IC (Photo: Business Wire)

Der neue PAC5532 verfügt über den leistungsfähigsten Mikrocontroller (MCU), der in integrierten Motorsteuerungs- und Antriebsprodukten auf dem Markt zu finden ist. Er enthält einen 150MHz Arm® Cortex®-M4F-MCU mit 128 kB FLASH, 32 kB SRAM und integrierter Floating Point Unit (FPU) mit digitalen Signalprozessoren-Anleitungen (DSP) für eine hocheffiziente Implementierung von Motorsteuerungs- und Antriebsanwendungen. Der MCU verfügt zudem über einen 4-Level-Code-Schutz, einen Zwischenspeicher für schnellen FLASH-Zugriff, einen ECC für SRAM-Daten und einer CRC-Engine.

Der PAC5532 integriert außerdem hochgradig optimierte Peripheriegeräte, die speziell für 40-V- bis 120-V-BLDC-Motorsteuerungs- und Antriebsanwendungen entwickelt wurden, z. B. batteriebetriebene Garten- und Elektrowerkzeuge, Pedelecs, Elektro-Skateboards und andere Anwendungen mit mittlerer Spannung .

Der 160 V PAC5532 ist für batteriegetriebene BLDC-Anwendungen von 40 V bis 120 V optimiert. Mit dem hochleistungsfähigen MCU integriert sind Stromüberwachung, Gate-Treiber und Signalverarbeitung für 3-Phasen-Wechselrichter-Anwendungen. Der PAC5532 enthält einen 160V-DC-DC-Abwärtswandler und einen 5-V/200-mA-Gleichspannungswandler. Der PAC5532 implementiert einen Total Hibernate ModeTM , der die Batterielebensdauer und Systemeffizienz durch die Reduzierung des Ruhestroms auf 19 µA regelt.

Die Application-Specific Power DriversTM (ASPD) integrieren 180-V/2-A-Gate-Antriebe für Hochleistungsanwendungen mit 2-Level-Totzeit-Schutz für den externen MOSFET-basierten Wechselrichter. Das konfigurierbare Analog-Front-EndTM (CAFE) enthält drei Differenzialverstärker mit programmierbarer Verstärkung (Programmable Gain Amplifiers, PGAs), 4 single-ended PGAs, 10 Komparatoren, Puffer und DACs, die für die Signalabtastung und Filterung bei Steuerungsanwendungen eingesetzt werden können, sodass weniger externe Komponenten gebraucht werden.

„Der PAC5532 ist das zweite veröffentlichte Produkt unserer neuen Familie von hochgradig integrierten BLDC-Motorsteuerungslösungen mit erweitertem FLASH-Speicher und einem Arm®Cortex®-M4F. Er richtet sich speziell an den schnell wachsenden Markt von batteriebetriebenen Elektro- und Gartenwerkzeugen, lässt sich aber auch für die Elektromobilität anwenden“, sagt David Briggs, Vice-President und General Manager von Active-Semi. „Es macht Mut, all die verschiedenen Anwendungen zu sehen, für die sich unsere kompakteren und energieeffizienteren Lösungen verwenden lassen. Dies bietet unseren Kunden einen Wettbewerbsvorteil und eine kürzere Markteinführungszeit.“

In einem 8 mm x 8 mm kleinen QFN-Paket mit gesamter Integration kann der PAC5532 eine extrem kleine Stückliste und physische Größe realisieren, die sich für kompakte batteriegetriebene BLDC-Anwendungen eignet.

Der PAC5532EVK erweitert das Portfolio von PAC® -Evaluierungskits (EVKs), die eine schnelle Prototypenerstellung für verschiedene Anwendungen ermöglichen, darunter Gartenwerkzeuge, Telekommunikationslüfter, batteriegetriebene Fahrzeuge sowie allgemeine BLDC-Anwendungen. Zusammen mit der Motorsteuerungs-Firmware von Active-Semi und der IP-Bibliothek vereinfacht der PAC5532 die Systementwicklung mit sensorgesteuerten und sensorlosen FOC und sensorlosen trapezoidalen Motorsteuerungslösungen für batteriegetriebene Hochspannungsanwendungen.

PAC5532 IC und PAC5532EVK1 sind bei führenden Händlern erhältlich.

Weitere Informationen zu Active-Semi und intelligenten Motorsteuerungslösungen finden Sie unter https://active-semi.com/intelligent-motor-control.

Über Active-Semi Int. Inc.

Das im Jahr 2004 im Silicon Valley gegründete Unternehmen Active-Semi mit Hauptsitz in Dallas, Texas, ist ein sich schnell weiterentwickelnder Marktführer in den Bereichen Multi-Milliarden-Dollar-Energieverwaltung und intelligente digitale IC-Motorantriebe. Das Portfolio des Unternehmens aus analogen und Mischsignal-SoCs sorgt für skalierbare Kernplattformen, die in digitalen Steuersystemen für Aufladen und Leistungsbetrieb und integrierte Steuerungen bei industriellen, gewerblichen und privaten Anwendungen genutzt werden. Active-Semi bietet Power Application Controller® (PAC®), DC-DC- und ActivePMU™ -Produkte an, mit denen Größe und Kosten von Lösungen deutlich reduziert, die Zuverlässigkeit von Systemen erhöht und die Zeiten von Systementwicklungszyklen verkürzt werden können.

Active-Semi ist ein multinationales Unternehmen mit über 170 erteilten und angemeldeten Patenten. Active-Semi International Inc. ist ein auf den Kaimaninseln ansässiger Konzern und wird von führenden Risikokapitalgesellschaften wie USVP, Tenaya Capital, LG und LDV Partners finanziert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.active-semi.com.

