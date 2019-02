Adler Modemärkte AG: Prognose erreicht trotz anhaltend schwieriger Rahmenbedingungen

Adler Modemärkte AG, DE000A1H8MU2

Presseinformation der Adler Modemärkte AG2018: EBITDA von EUR 20,7 Mio. - Umsatz bei EUR 507,1 Mio.:

Prognose erreicht trotz anhaltend schwieriger Rahmenbedingungen Standortschließungen werden Profitabilität ab 2019 nachhaltig steigern Haibach bei Aschaffenburg, 20. Februar 2019: Der Adler Modemärkte AG ist es gelungen, trotz weiterhin schwacher Rahmenbedingungen im deutschen Textileinzelhandel die im November 2018 angepasste Prognose zu erreichen. Das ausgewiesene Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) des Konzerns erreichte nach Vorlage vorläufiger, untestierter Zahlen einen Wert von EUR 20,7 Mio. (2017: EUR 32,0 Mio.). Rein operativ, also bereinigt um Einmaleffekte, ist das EBITDA von EUR 25,4 Mio. dagegen leicht auf EUR 26,1 Mio. gesteigert worden. So war das Vorjahres-EBITDA von Sondereffekten in Höhe von EUR 6,6 Mio. positiv beeinflusst, die im Wesentlichen aus Immobilienverkäufen in Österreich resultierten. Im Berichtsjahr fielen dagegen Einmalbelastungen im Rahmen der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens zum Beispiel für Personalabbaumaßnahmen an.

Der Konzernumsatz lag mit EUR 507,1 Mio. ebenfalls im Rahmen der Prognose jedoch um 3,6% unter dem Vorjahreswert (EUR 525,8 Mio.). Mit liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag von EUR 54,9 Mio. (31. Dezember 2017: EUR 63,3 Mio.) verfügt ADLER nach wie vor über eine sehr solide finanzielle und bilanzielle Grundlage, die die Finanzierung der laufenden und geplanten Initiativen zum zukünftigen Wachstum und zur nachhaltigen Steigerung der Profitabilität aus eigener Kraft ermöglichen.

Optimierung des Filialnetzwerks zur Steigerung der Profitabilität ADLER geht weiterhin entschieden die notwendigen Schritte, um die Profitabilität des Unternehmens nachhaltig zu steigern. In diesem Zusammenhang hat das Unternehmen sein gesamtes Filialnetz nochmals im Detail analysiert und wird in den nächsten Jahren insbesondere bei den Modemärkten Optimierungsmaßnahmen umsetzen, die einen negativen Ergebnisbeitrag leisten. Dies soll sich bereits kurzfristig positiv auf das Unternehmensergebnis auswirken. Darüber hinaus wird ADLER aber auch weiterhin selektiv Wachstumschancen nutzen und an lukrativen Standorten Modemärkte eröffnen.

Darüber hinaus wird ADLER auch in Zukunft an der erfolgreich etablierten konservativen Bilanzierungs- und Finanzierungsstrategie festhalten. Entsprechend steht die Erwirtschaftung nachhaltig positiver Free Cashflows und der Ausweis einer soliden positiven Netto-Liquiditätsposition unverändert im Fokus.

Den testierten Jahresabschluss und den Geschäftsbericht über das Jahr 2018 wird ADLER am 14. März 2019 veröffentlichen.

Über die Adler Modemärkte AG: Die Adler Modemärkte AG mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. Die Gruppe setzte im Jahr 2018 nach vorläufigen Zahlen EUR 507,1 Mio. um und erzielte ein EBITDA von EUR 20,7 Mio. (bereinigt: rund EUR 26,1 Mio.). ADLER beschäftigte zum 31. Dezember 2018 3.786 Mitarbeiter und betreibt derzeit 178 Modemärkte, davon 150 in Deutschland, 23 in Österreich, drei in Luxemburg, zwei in der Schweiz sowie einen Online-Shop. Das Unternehmen konzentriert sich auf Großflächenkonzepte über 1.400 m2 Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und ausgesuchten Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER ist dank seiner 70-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach eigenen Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe ab 45 Jahre. Weitere Informationen: www.adlermode-unternehmen.com; www.adlermode.com

Kontakt: Adler Modemärkte AG Investor Relations Jasmin Dentz Tel.: +49 6021 633 1828 E-Mail: investorrelations@adler.de

