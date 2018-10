Advantage Lithium: Advantage Lithium: Ernennungen zum Chief Financial Officer und Projektmanager

Advantage Lithium, CA00782P1080

Advantage Lithium: Ernennungen zum Chief Financial Officer und ProjektmanagerVancouver, British Columbia, 2. Oktober 2018 - Advantage Lithium Corp. (das "Unternehmen" oder "Advantage Lithium") (TSX Venture: AAL) (OTCQX: AVLIF) meldet, dass mit dem Abschluss der wirtschaftlichen Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment, "PEA") des Projekts Advantage den Ausbau der Leistungsfähigkeit fortsetzt, um die zunehmenden Aktivitäten zu erfüllen, während wir uns auf die endgültige Machbarkeitsstudie und Projektdurchführungsphasen zubewegen. Die Zusammenstellung eines leistungsstarken Kernteams mit den notwendigen Fähigkeiten und Erfahrung zur frist- und budgetgerechten Abwicklung des Projekts Cauchari wird weiterhin der Hauptfokus sein. Die Ernennungen eines hauptamtlichen Chief Financial Officer und lokal ansässigen Projektmanager sind der Schlüssel zum Erreichen von Advantages Meilensteinen in der Projektabwicklung.

Chief Financial Officer (CFO) Lindsay Murray ist ein Chartered Professional Accountant (CPA, CA, Wirtschaftsprüfer) mit über 14 Jahren an vielfältiger Erfahrung. Sie bringt Führungsstärke in der strategischen Planung und Budgetierung, in Finanzen und Finanzanalyse, in interner und externer Berichterstattung, Rechnungslegungsverfahren und internen Kontrollen. Zuletzt war sie Leiterin der Finanzabteilung der Alterra Power Corp., einem globalen Unternehmen für erneuerbare Energien, das von Innergex Renewable Energy für 1,1 Milliarden Dollar erworben wurde. Zuvor war sie Manager bei PricewaterhouseCoopers LLP. Sie ist eine Absolventin der University of British Columbia (Bachelor of Arts).

David Sidoo, CEO und Director, sagte: "Ich freue mich sehr Lindsay Murray als Advantage Lithiums hauptamtlichen CFO und als einen Director zu begrüßen. Ich möchte mich bei Nick Demare für seine harte Arbeit und Engagement bedanken. Lindsay wird eine Schlüsselrolle im weiteren Wachstum und der Entwicklung unseres Unternehmens spielen und Finanzierungs-, Rechnungslegungs- und strategische Planungserfahrungen einbringen, während wir unseren Joint-Venture-Betrieb in Cauchari entwickeln."

Projektmanager Daniel Galastro ist ein Chemieingenieur mir 15 Jahren Branchenerfahrung, wobei die letzten 8 Jahre in Verbindung mit Verfahrensentwicklung und dem Projektmanagement auf Lithiumprojekten in Jujuy und Salta, Argentinien, standen. In seiner letzten Stelle war er der in Salta ansässige Projektmanager von Rincon Ltd.'s NI 43-101 konformer definitiver Machbarkeitsstudie für eine Anlage mit einer Kapazität von 25.000 Tonnen pro Jahr und war für die Inbetriebnahme und den Betrieb der großen in situ Demonstrationsanlage verantwortlich. Daniel ist ein Absolvent der Buenos Aires University (Bachelor in Industriechemie).

Der Projektleiter von Advantage sagte: "Ich freue mich Herrn Daniel Galastro im Projektentwicklungsteam als lokal ansässigen Projektmanager zu begrüßen. Daniel ist ein sehr erfahrener Ingenieur und Projektmanager mit Erfahrung bei großen Lithiumprojektentwicklungen in Argentinien. Er bringt wesentliche Kenntnisse aus der Lithiumverfahrens- und Infrastrukturentwicklung ein und wird die notwendige Führungsstärke bieten, um das Projekt durch die Machbarkeitsstudie, detaillierte technische Phasen und Konstruktionsphasen zu bringen."

