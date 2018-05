Advantage Lithium: Advantage Lithium gibt eine aktualisierte Ressourcenschätzung von 3,0 Mio. Tonnen LCE auf Cauchari bekannt

Advantage Lithium, CA00782P1080

Advantage Lithium gibt eine aktualisierte Ressourcenschätzung von 3,0 Mio. Tonnen LCE auf Cauchari bekanntVancouver, British Columbia, 23. Mai 2018 - Advantage Lithium Corp. (das "Unternehmen" oder "Advantage Lithium") (TSX Venture: AAL) (OTCQX: AVLIF) berichtet den Abschluss der auf den Phase-II-Ergebnissen beruhenden aktualisierten Ressourcenschätzung für das Flaggschiffprojekt Cauchari des Unternehmens in Jujuy, Argentinien. Die von FloSolutions S.A.C. angefertigte Aktualisierung hat die geschlussfolgerte Ressource auf ein Volumen von ungefähr 1.200 Millionen Kubikmeter Sole mit einem Durchschnittsgehalt von 450 mg/l Lithium und 4.028 mg/l Kalium für 3,0 Mio. Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent (LCE) erhöht und wird die Basis für unsere wirtschaftliche Erstbewertung (PEA, Preliminary Economic Assessment) sein, deren Abschluss im zweiten Quartal 2018 geplant ist.

David Sidoo, der Gründer und CEO von Advantage Lithium, äußerte sich zur signifikanten Ressourcenaktualisierung für das Projekt Cauchari: "Innerhalb etwas mehr als einem Jahr haben wir eine Erhöhung der Lithiumressource auf unserem Projekt Cauchari um über 600% geliefert. Diese Leistung reflektiert sowohl die Weltklasse-Art unseres Projekts als auch das Fachwissen und den Fokus des Projektentwicklungsteams in Argentinien. Wir sind zuversichtlich, dass unser Phase-III-Programm, das bereits im Laufen ist, weiterhin solide Ergebnisse liefern und die Ressource weiter vergrößern wird. Advantage wird auf den Abschluss einer PEA im zweiten Quartal zielen und dann unverzüglich mit einer endgültigen Machbarkeitsstudie für eine mögliche Produktion von 20.000 Tonnen Lithiumkarbonat pro Jahr beginnen."

- Mehr als eine sechsfache Erhöhung der geschlussfolgerten Ressource auf 3,0 Mio. Tonnen LCE auf Cauchari bei 450 mg/l Lithium.

- Die aktualisierte Ressource deckt ein signifikant größeres Gebiet ab und erstreckt sich im NW-Sektor und SO-Sektor in größere Tiefen.

- Signifikantes Potenzial für weitere Ressourcenerweiterung in die Tiefe.

- Die Sole besitzt ausgezeichnete Chemie für die Aufbereitung und das MG/Li-Verhältnis liegt im Durchschnitt bei 2,5, sehr ähnlich zu Orocobres Projekt Olaroz.

- Die Phase-III-Bohrungen zur Aktualisierung dieser geschlussfolgerten Ressource und zur Hochstufung der zugrunde liegenden Sole zu erkundeten und angezeigten Ressourcen für die DFS sind im Laufen. Der Abschluss der DFS ist im zweiten Quartal 2019 geplant.

Das Unternehmen beabsichtigt innerhalb von 45 Tagen dieser Pressemitteilung gemäß der Anforderungen des National Instrument 43-101 (Ni 43-101) einen vollständigen technischen Bericht zur Unterstützung der hier veröffentlichten Ergebnisse einzureichen.

Aktualisierte Ressource Cauchari Das Bohrprogramm 2017/2018 hat die Ressource in Cauchari zu 3,0 Mio. Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent (LCE) einer geschlussfolgerten Ressource im NW-Sektor und SO-Sektor erweitert, die in ca. 1,2km3 Sole mit 450 mg/l Lithium und 4.028 mg/l Kalium (basierend auf 5,32 Tonnen Lithiumkarbonat entspricht 1 Tonne Lithium) und 9,5 Mio. Tonnen Kaliumchlorid (basierend auf 1 Tonne Kaliumchlorid entspricht 0,91 Tonnen Kalium) beherbergt ist. Dies ist eine Erweiterung der historischen Ressource von 0,47 Mio. Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent um das Sechsfache, die auf den nördlichen Bereich des SO-Sektors beschränkt war (siehe AAL-Pressemitteilung vom 22. Dezember 2016. Der durchschnittliche Gehalt der gesamten Ressource hat sich auf 450 mg/l Li und 4.028 mg/l K erhöht. Stellenweise wurden höhere Gehalte im NW-Sektor angetroffen z. B. in Bereichen wie Produktionsbohrung CAU07 (601 mg/l während eines 48stündigen Pumptests) und in der Deep-Sand-Einheit in Bohrung CAU11 (515 mg/l während eines 48stündigen Pumptests). Die Ergebnisse der Schätzung wurden in Tabelle 1 unten zusammengefasst.

Andy Robb, VP Projektentwicklung, sagte: "Dies ist ein ausgezeichnetes Ergebnis, das sich unserer Ansicht nach hinsichtlich des Gehalts und des Umfangs weiter verbessern wird, wenn wir unser Phase-III-Bohrprogramm durchführen, das die Erweiterung des Salars zur Tiefe anvisiert".

Die Sole-Ressource wird über den NW- und SO-Sektoren des Projekts Cauchari berechnet und deckt ein 92,6km2 großes Gebiet ab. Die Sole-Ressource im NW-Sektor erstreckt sich von dem Soleniveau unter dem Archibarca-Schwemmfächer bis in eine Tiefe von 300m. Die Sole-Ressourcen im SO-Sektor erstrecken sich vom phreatischen Soleniveau bis in eine konstante Tiefe von 300m und setzen sich lokal als ein separates Ressourcenvolumen in der Deep-Sand-Unit zwischen ungefähr 400m und 4780m tiefe fort (laut Deep-Sand-Bohrabschnitte in den Bohrungen CAU11, CAU12 und CAU13). Keine der bis dato niedergebrachten Bohrungen hat das Grundgebirge erreicht und die Ressource bleibt zur Tiefe offen. Ein signifikantes Explorationsziel wurde unter den aktuellen geschlussfolgerten Ressourcen abgegrenzt, siehe Besprechung unten (Tabelle 3).

Tabelle 1: Projekt Cauchari Schätzung der Lithium- und Kaliumressource; 23. Mai 2018

Geschlussfolgerte Ressourcen (Lithium Cut-off-Gehalt von 300 mg/l) Parameter NW-Sektor SO-Sektor Total Ressourcengebiet (km2) 35.2 57.4 92.6 Aquifer-Volumen (km3) 6.5 13.9 20.4 Mittlere spezifische Ausbeute (Sy) 9% 4% 6% Solevolumen (km3) 0.6 0.6 1.2 Element Li K Li K Li K Mittlere Konzentration (mg/l) 465 3,920 443 4,078 450 4,028 Mittlerer Gehalt (g/m3) 44 373 20 184 28 244 Gesamtressource (Tonnen) 288,000 2,420,000 280,000 2,560,000 568,000 4,980,000 Lithiumkarbonat (Tonnen) 1,530,000 1,490,000 3,020,000 Kaliumkarbonat (Tonnen) 4,600,000 4,900,000 9,500,000 Anmerkungen: 1. CIM-Definitionen wurden für Mineralressourcen befolgt. 2. Die qualifizierte Person für diese Mineralressourcenschätzung ist Frits Reidel, CPG. 3. Eine Cut-off-Konzentration von 300 mg/l Lithium wurde fur die Ressourcenschätzung verwendet. 4. Lithium wird zu Lithiumkarbonat (Li2CO3) mittels eines Umwandlungsfaktors von 5.32 umgewandelt. 5. Kalium wird zu Kaliumkarbonat mittels eines Umwandlungsfaktors von 1,91 umgewandelt. 4. Aufgrund der Rundungen könnten die Summen abweichen.

Die Ergebnisse der bis dato durchgeführten Analysen der Sole-Chemie deuten an, dass die Cauchari-Sole in ihrer Zusammensetzung der Sole des benachbarten Olaroz Salar ähnlich ist, aus dem Orocobre erfolgreich Lithiumkarbonat mittels herkömmlicher Lithiumaufbereitungstechnologie produziert. Tabelle 2 bietet eine Zusammenfassung der Eigenschaften der Cauchari-Sole. Die niedrigere durchschnittliche Lithiumkonzentration der gesamten geschlussfolgerten Ressource reflektiert im Vergleich mit der Konzentration in den Bohrungen wie z. B. CAU07 und CAU11 (sowie anderer Ergebnisse, die während des Phase-II-Bohrprogramms veröffentlicht wurden) das Vorkommen einer Sole mit niedrigerer Konzentration nahe der Oberfläche im SO-Sektor wie z. B. im Umkreis der Bohrungen CAU12,13 und 14. Die Sole-Eigenschaften und hydraulischen Eigenschaften im oberen SO-Sektor unterscheiden sich von jenen im NW-Sektor und in der Deep-Sand-Einheit. Pumptests im NW-Sektor und Deep Sands lieferten ausgezeichnete Flussraten mit Lithiumkonzentrationen von >500 mg/l Lithium, siehe Pressemitteilungen des Unternehmens vom 6. Februar und 5. März 2018. Es bestehen begründete Aussichten, dass die Cauchari-Sole aus diesen Bereichen mittels ähnlicher in der Olaroz-Anlage verwendeter Technologie erfolgreich aufbereitet werden könnte.

Tabelle 2: Chemische Eigenschaften der Cauchari-Sole

Probenverhältnis NW-Sektor u. Deep Sand Oberer SO-Sektor Mg/Li 2.7 2.5 SO4/Li 29.4 69.6

Methodik der Ressourcenschätzung Die aktualisierte Schätzung der Lithiumressource für das Projekt Cauchari basiert auf den Ergebnissen von sieben Kernbohrungen und fünf Rotary-Bohrungen, die während der Phase-II-Kampagne in 2017/18 niedergebracht wurden und den Ergebnissen von vier Kernbohrungen der Phase-I-Kampagne im Jahr 2011. Abbildung 1 zeigt einen Lageplan der Bohrungen, die im Rahmen der Bohrkampagnen im Jahr 2011 und 2017/18 niedergebracht wurden. Das Sammeln von Soleproben im Laufe des Programms 2017/18 umfasste Schöpfproben und Packer-Proben in den Kernbohrungen sowie Packer- und Pump-Proben in den Rotary-Bohrungen. Insgesamt 449 Soleproben (einschließlich 164 Qa/QC-Proben) wurden von Norlabs (Jujuy, Argentinien), das primäre Labor und von Alex Steward Asayers (Mendoza, Argentinien) und der University of Antofagasta (Chile), die sekundären QA/QC-Labors, untersucht. Zusätzliche QA/QC-Analysen der Sole wurden an zentrifugierten durchgeführt, die von Corelabs aus Houston,Texas, gesammelt wurden.

HQ-Bohrkerne wurden im Laufe der Kernbohrungen gezogen. Davon wurden etwa 172 primäre ungestörte Proben für die Laborbestimmung des nutzbaren Porenraums und anderer physikalischer Parameter von Geo Systems Analysis (GSA) aus Tucson, Arizona, vorbereitet. Die QA/QC-Porenraumanalysen im Labor werden von Corelabs durchgeführt.

Die Lithiumressource wurde mittels SGEMs Software durch gewöhnliches Kriging und Anwendung eines Cut-off-Gehalts von 300 mg/l Lithium geschätzt. Die Ressourcenschätzung wurde gemäß den Richtlinien des National Instrument 43-101 angefertigt und verwendet Best-Practice-Methoden, die für Sole-Ressourcen spezifisch sind einschließlich des Verlass auf Kernbohr- und Probenentnahmeverfahren, die tiefenspezifische Bestimmungen der Chemie und Messungen des nutzbaren Porenraums liefern. Die Ressourcenschätzung wurde von der unabhängigen qualifizierten Person Herrn Frits Reidel der in Santiago ansässigen Hydrogeologiefirma FloSolutions durchgeführt durchgeführt, die große Erfahrung mit der Schätzung von Lithium-Soleressourcen in Argentinien besitzt.

Geologisches Explorationsziel Das geologische Explorationsziel beherbergt laut Schätzungen zwischen 1.430.000 Tonnen und 3.000.000 Tonnen LCE hauptsächlich im SO-Sektor unter der aktuellen geschlussfolgerten Ressource in der Deep-Sand-Einheit bis in eine Tiefe von 600m. Tabelle 3 gibt die Einzelheiten des geologischen Explorationspotenzials. Die oberen und unteren Bereiche des geologischen Potenzials wurden durch das Zweifache der Standardabweichung in der Nähe der berechneten durchschnittlichen Lithiumkonzentration der überlagernden geschlussfolgerten Ressourcen begrenzt. Die Deep-Sand-Einheit im SO-Sektor wurde unterhalb von 360m von den Bohrungen CAU11, CAU12 und CAU13 durchteuft. Ein vorläufiger 48stündiger Pumptest in CAU11 mit einer Pumprate von 19 l/s deutete an, dass die Deep-Sand-Einheit ausgezeichnete hydraulische Eigenschaften besitzt. Die Geologie des Cauchari-Beckens deutet an, dass ein gutes Potenzial für eine Umwandlung der Sole innerhalb des Explorationsziels zu Ressourcen besteht. Ähnliche Sandeinheiten wurden auf dem benachbarten Projekt Olaroz durchteuft.

Tabelle 3: Projekt Cauchari - geologisches Potenzial

Geologisches Potenzial - unterer Bereich (X-2SD) Parameter NW-Sektor SO-Sektor Total Ressourcengebiet (km2) 35.2 57.4 92.6 Aquifer-Volumen (km3) 2.6 12.8 15.4 Mittlere spezifische Ausbeute (Sy) 11% 5% 6% Solevolumen (km3) 0.3 0.6 0.9 Element Li K Li K Li K Mittlere Konzentration (mg/l) 281 2,320 281 2,320 281 2,320 Mittlerer Gehalt (g/m3) 31 258 15 122 23 190 Gesamtressource (Tonnen) 80,000 670,000 190,000 1,550,000 270,000 2,220,000 Lithiumkarbonat (Tonnen) 430,000 1,000,000 1,430,000 Kaliumkarbonat (Tonnen) 1,300,000 2,900,000 4,200,000

Geologisches Potenzial - oberer Bereich (X+2SD) Parameter NW-Sektor SO-Sektor Total Ressourcengebiet (km2) 35.2 57.4 92.6 Aquifer-Volumen (km3) 2.6 12.8 15.4 Mittlere spezifische Ausbeute (Sy) 11% 5% 6% Solevolumen (km3) 0.3 0.6 0.9 Element Li K Li K Li K Mittlere Konzentration (mg/l) 594 5,735 594 5,735 594 5,735 Mittlerer Gehalt (g/m3) 66 638 31 301 49 473 Gesamtressource (Tonnen) 170,000 1,650,000 400,000 3,840,000 570,000 5,490,000 Lithiumkarbonat (Tonnen) 900,000 2,100,000 3,000,000 Kaliumkarbonat (Tonnen) 3,100,000 7,300,000 10,400,000

Es muss betont werden, dass ein Explorationsziel keine Mineralressource ist. Die potenzielle Menge und der Gehalt des Explorationsziels sind von konzeptioneller Art und es wurden noch keine Explorationsarbeiten in ausreichendem Umfang durchgeführt, um eine Mineralressource mit dem Volumen, die für das Explorationsziel umrissen wird, zu definieren. Es ist ungewiss, ob weitere Explorationsbohrungen zur Ermittlung einer Mineralressource in diesem Umfang führen werden. Für das Explorationsziel besteht, wo es auf den verfügbaren geologischen Nachweisen basiert, die Möglichkeit für die Abgrenzung einer Mineralressource. Wesentlich ist, dass das Explorationsziel nicht als eine Ressource oder Vorrat betrachtet wird. Es muss betont werden, dass das Explorationsziel auf einer Reihe von Annahmen beruht und zukünftige Bohrungen sind notwendig, um den Gehalt der Sole und die Ausbildung des nutzbaren Porenraums zu bestimmen, damit man feststellen kann, ob die Abgrenzung einer Ressource möglich ist.

Phase-III-Bohrungen und weitere Ressourcenerweiterung Das Phase-III-Bohrprogramm zur Ressourcenabgrenzung ist zurzeit auf dem Projektgelände Cauchari im Laufen. Das Phase-III-Programm wird weitere Kernbohrungen in den NW- und SO-Sektoren einschließen, um zur Unterstützung der endgültigen Machbarkeitsstudie auf dem Projekt die Ressourcenklassifizierung bis zum zweiten Quartal 2019 zu aktualisieren. Das Phase-III-Bohrprogramm wurde konzipiert, um eine Bohrlochdichte zu liefern, die für eine Hochstufung der aktuellen geschlussfolgerten Ressourcen in die Kategorien angezeigt und erkundet ausreichend ist. Die Phase-III-Bohrungen zielen ebenfalls auf eine weitere Abgrenzung der Ressourcen in der Deep-Sand-Einheit.

Die technische Information in dieser Pressemitteilung wurde im Auftrag des Unternehmens von Frits Reidel, CPG, gemäß NI 43-101 eine qualifizierte Person, geprüft und zugelassen. Vollständige Einzelheiten der Bohrergebnisse. Der Methodik der Ressourcenschätzung und der Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle gibt der mit NI 43-101 konforme technische Bericht.

Abbildung 1: Lage der Bohrungen auf Cauchari sowie der NW- und SO-Zielgebiete /

ADVANTAGE LITHIUM CORP. i. A.: "David Sidoo"

David Sidoo, President Tel.: 604.685.9316 | Fax: 604.683.1585 E-Mail: info@advantagelithium.com

Über Advantage Lithium Corp. Advantage Lithium Corp. konzentriert sich auf die Entwicklung ihres sich zu 75% in Unternehmensbesitz befindlichen Lithiumprojekts Cauchari in JuJuy, Argentinien. Das Unternehmen besitzt ebenfalls eine 100%-Beteiligung an drei weiteren Lithium-Explorationsprojekten in Argentinien: Antofalla, Incahuashi und Guyatayoc. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Vancouver, British Columbia. Die Aktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange und in den USA am OTCQX-Best Market (OTCQX: AVLIF) gehandelt.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.advantagelithium.com.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

23.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Advantage Lithium Suite 1305, 1090 W. Georgia Street V6E 3V7 Vancouver

Kanada Telefon: +1 604 343 3760 E-Mail: info@advantagelithium.com Internet: www.advantagelithium.com ISIN: CA00782P1080 WKN: A2AQ6C Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart, Tradegate Exchange; Toronto, Toronto Stock Exchange Venture Ende der Mitteilung DGAP News-Service

688559 23.05.2018