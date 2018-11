AerSale erwirbt Avborne zur Erweiterung der MRO-Fähigkeiten

AerSale®, ein weltweit tätiger Anbieter von Flugzeugen, Triebwerken, gebrauchtem Verbrauchsmaterial sowie Wartungs-, Reparatur- und Instandsetzungsdienstleistungen (Maintenance, Repair, Overhaul, „MRO“), gab heute bekannt, dass das Unternehmen den Spezialisten für Reparaturen von Flugzeugkomponenten, Avborne, übernommen hat. Avborne ist eine zertifizierte Reparaturwerkstatt der Federal Aviation Administration (FAA) 145 in Miami, Florida, und ein anerkannter Marktführer für hochtechnische und spezialisierte Reparaturdienstleistungen, die eine breite Palette von kommerziellen und militärischen Flugzeugsystemen abdecken, einschließlich hydraulischer, pneumatischer, elektronischer und Fahrwerkskomponenten. Das beeindruckende hauseigene Entwicklungsteam von Avborne führt kontinuierlich innovative, kostensparende Reparatur- und Instandsetzungskonzepte ein, als eine der wenigen Komponenten-MROs, die derzeit unter der Aufsicht einer FAA Open Class Rating betrieben werden. Diese Lizenzierung ermöglicht es Avborne, eigene FAA-Reparaturvalidierungspakete zu initiieren, um die beschleunigte Einführung neuer Reparatur- und Instandsetzungskapazitäten weit vor den traditionellen MRO-Teilnehmern zu ermöglichen. In Verbindung mit den bestehenden MRO-Einrichtungen von AerSale wird die Übernahme von Avborne es AerSale ermöglichen, komplette MRO-Dienstleistungen für zahlreiche Flugzeugplattformen anzubieten, von der Komponentenebene bis hin zur schweren Wartung von Flugzeugen.

„Als anerkannter Marktführer in der Entwicklung und dem Service von Hightech-Reparaturkomponenten ist Avborne der ideale Partner für die Erweiterung unseres bestehenden Portfolios an hochwertigen Luftfahrtprodukten und MRO-Dienstleistungen“, sagte Nicolas Finazzo, Geschäftsführer von AerSale. „Wir sind begeistert von dem Mehrwert, den unsere Kunden aus der wachsenden Familie der integrierten Flugzeug-, Triebwerks- und Komponentenlösungen von AerSale erzielen werden.“

AerSale ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen aus einer Hand, die Flugzeug- und Triebwerksleasing, gebrauchte wartungsfähige Materialversorgungslösungen und kompromisslose MRO-Dienstleistungen für die anspruchsvollsten kommerziellen und staatlichen Betreiber der Welt anbieten. Die MRO-Aktivitäten des Unternehmens umfassen die Wartung und Modifikation schwerer Flugzeuge, die Herstellung von Teilen, Dienstleistungen im Bereich der Flugzeugstruktur und der mechanischen Komponenten sowie die Lagerung, Demontage und Materialverteilung von Flugzeugen. Die Übernahme von Avborne umfasst die Erweiterung der größeren AerSale-Familie um rund 100 qualifizierte Fachkräfte und Techniker sowie eine 112.000 Quadratmeter große Anlage in der Nähe des Miami International Airport. Die Qualitätssicherungsbewertungen von Avborne schließen die strikte Einhaltung der Zertifizierungen der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (European Aviation Safety Agency, EASA), der chinesischen Zivilluftfahrtbehörde (Civil Aviation Authority of China, CAAC), der AS9110C und der Koordinierungsstelle für die Lieferantenbewertung (Coordinating Agency for Supplier Evaluation, C.A.S.E.) ein.

AerSale, ein weltweit führender Luftfahrtkonzern, der sein 10-jähriges Bestehen feiert, ist auf den Verkauf, die Vermietung und den Austausch von gebrauchten Flugzeugen, Triebwerken und Komponenten sowie auf ein breites Spektrum von MRO- und Engineering-Dienstleistungen für Verkehrsflugzeuge und -komponenten spezialisiert. AerSale bietet außerdem Asset-Management-Dienstleistungen für Besitzer stillgelegter Flugzeuge und Triebwerke. Von dem Hauptsitz in Coral Gables (Florida, USA) aus unterhält AerSale Niederlassungen und Geschäftsstellen in den USA, Europa und Asien.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.aersale.com. Sie erreichen AerSale Media Relations telefonisch unter (305) 764-3200 oder per E-Mail unter media.relations@aersale.com.

