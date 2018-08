Ärzte setzen bei Eigenwerbung zu wenig auf Eigen-PR

Praxis eröffnen und schon kommen die Patienten in Scharen. Stimmt leider nur für Ärztepraxen mit Kassenvertrag. Wer sich aber als Wahlarzt oder mit einer Privatarztpraxis niederlässt, der muss für seine Tätigkeit schon ordentlich Werbung machen, damit auch tatsächlich Patienten kommen. Und genau hier gibt es viele Ressentiments von Seiten der Ärzte. Denn als Arzt macht man doch keine Werbung. Darf man doch gar nicht - oder? Und, Werbung gab es nicht als Fach an der Uni. Die Unsicherheit ist groß und das Unwissen über effektive Werbemöglichkeiten für medizinische Leistungen ebenfalls.

Wien (pts012/21.08.2018/09:20) - Praxis eröffnen und schon kommen die Patienten in Scharen. Stimmt leider nur für Ärztepraxen mit Kassenvertrag. Wer sich aber als Wahlarzt oder mit einer Privatarztpraxis niederlässt, der muss für seine Tätigkeit schon ordentlich Werbung machen, damit auch tatsächlich Patienten kommen. Und genau hier gibt es viele Ressentiments von Seiten der Ärzte. Denn als Arzt macht man doch keine Werbung. Darf man doch gar nicht - oder? Und, Werbung gab es nicht als Fach an der Uni. Die Unsicherheit ist groß und das Unwissen über effektive Werbemöglichkeiten für medizinische Leistungen ebenfalls.

Der Werbetherapeut ist spezialisiert auf Werbung für Freiberufler und sein Ratschlag ist simpel: "Keine Angst vor Eigenwerbung! Das wäre der beste Tipp, den man Ärzten, Zahnärzten und auch Tierärzten geben könnte. Denn auch Ärzte dürfen werben. Die Lockerungen in den Standesregelungen betreffen vor allem das Verbot von Ärztewerbung, das heute mit bestimmten Einschränkungen eigentlich kaum noch existent ist. Daher sollten Ärzte genauso auf Marketing setzen, wie jedes andere Unternehmen auch."

Der erste Schritt für Ärzte und Zahnärztge ist der kostenlose Online-Werbecheck, der vom Werbetherapeuten persönlich beantwortet wird und bei dem es sofort erste Tipps und Vorschläge zur Verbesserung des eigenen Praxismarketings gibt. https://www.werbetherapeut.com/gratis-werbecheck

Ärzte und Zahnärzte müssen mehr PR für Marke "Ich" machen

"Gerade die Stärkung der Marke 'Ich' ist für Ärzte das Um und Auf. Der Arzt ist Produkt und Aushängeschild zugleich. Ein bekannter Arzt ist meist auch ein erfolgreicherer Arzt. So einfach ist die Gleichung. Wenn man sich in den Medien und im TV umsieht, dann sind es gerade die sogenannten Promi-Ärzte die wissen, wie man mit der Presse umgehen muss, um neue Patienten anzusprechen und was man selbst tun muss, um möglichst oft in die Medien zu kommen. Ich coache Ärzte und Zahnärzte, damit sie durch PR und Öffentlichkeitsarbeit möglichst schnell Bekanntheit erzielen und neue Patienten auf sich aufmerksam zu machen", so Werbetherapeut Gmeiner.

Bei einem Coachingtag wird die Praxis gecheckt und sofort die aktuellen Werbeunterlagen der Praxis analysiert und unmittelbar verbessert und optimiert. Egal, ob Praxiswebseite, Facebookseite der Praxis, Praxisbroschüre, Praxislogo, oder entsprechende PR-Aussendungen und Öffentlichkeitsarbeit!

Werbetherapeut für Ärzte-Marketing kommt direkt in die Praxis

Alois Gmeiner ist vielfacher Sachbuchautor und hat unter anderem den in 5 Auflagen erschienenen Werbebuchklassiker "Das Low Budget Werbe 1 x 1" veröffentlicht, aber auch einige Bücher über Werbung für Rechtsanwälte, Steuerberater, Ärzte und Zahnärzte. Das Coaching erfolgt entweder in der Praxis des Werbetherapeuten in Wien, oder direkt in der Praxis des jeweiligen Klienten in Deutschland, Österreich oder der Schweiz.

"Gerade war ich in einer Naturheilpraxis in der Nähe von Frankfurt am Main und konnte sofort einige Optimierungen vornehmen. Gemeinsam mit der Naturheilpraktikerin habe ich auch einige Videos mit Interviews aufgenommen und auch ein Liveinterview bei Facebook eingestellt. Die Erfolge ließen nicht lange auf sich warten", so Gmeiner.

Auf der Homepage des Werbetherapeuten können sich Interessierte Unternehmer, Freiberufler und Start ups aus vielen Ebooks und einigen Stunden Audiodateien, bzw. Hörbüchern bedienen, die direkt downgeloadet werden können. Gratis, wie Gmeiner schmunzelnd betont, denn: "Gratis ist eines der Werbezauberworte und funktioniert immer - wenn man weiß wie es funktioniert". https://www.werbetherapeut.com/gratis-download

