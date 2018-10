Aethon präsentiert erstmals autonomen mobilen Roboter T4 auf der MOTEK 2018

Aethon erweitert seine Produktlinie der autonomen mobilen Roboter (AMR) und präsentiert den neuesten TUG-Roboter, den T4, auf der MOTEK 2018 in Stuttgart. Aethon stellt in Halle 7 an Stand 7420 aus.

Der T4 entspricht den Anforderungen von Kunden aus Industrie, Fertigung und Logistik, die einen kleineren, schnelleren und integrationsfähigen mobilen Roboter benötigen. Systemintegratoren und Distributoren werden den T4 aufgrund seiner einfachen Bereitstellung, Kosteneffizienz und offenen Konnektivitätsoptionen als verbesserte Mobilitätsplattform schätzen.

Der T4 knüpft an die TUG-Produktlinie von Aethon an und bietet Systemintegratoren mehr Flexibilität durch seine eingebauten Verbindungen, welche die Integration aktiver Nutzlasten wie Werkzeuge oder Förderbänder ermöglichen. Aethon wird Dritte zur Entwicklung von für die T4-Plattform geeigneten Lösungen ermuntern. Als Katalysator und Beispiel für Entwickler wird Aethon auf der MOTEK 2018 ein angetriebenes Förderband vorführen, das am mobilen Fahrgestell befestigt ist und mit festen Automatisierungseinrichtungen zusammenspielt. Durch den mittleren flexiblen Wenderadius von 17 Zoll/44 cm wird der T4 auch auf engstem Raum mit bestehenden Automatisierungsgeräten kombinierbar sein. Er wird Lasten von bis zu 250 lbs/113 kg transportieren und kann dank seiner einzigartigen Einzelradaufhängung an bis zu fünf Grad geneigten Flächen entlangfahren. Der T4 kann zudem mit Geschwindigkeiten bis zu zwei Metern/Sekunde fahren. Er wird automatisch Wagen aufnehmen und abladen, sodass keine Arbeitskosten für die Bereitstellung von Wagen, die von anderen AMR benötigt werden, anfallen.

„Der T4 ist für Aethon im industriellen Bereich ein großer Fortschritt. Die Bedürfnisse unserer Fertigungskunden, Integratoren und Distributoren haben diese Innovation ausgelöst und wir sind für die Einblicke dankbar, die sie uns geboten haben. Wir freuen uns, unsere bestehende Produktlinie um das Design der offenen T4-Plattform zu ergänzen und unseren Kunden ein breites Leistungsspektrum in industriellen Umgebungen zu bieten“, sagte Aldo Zini, CEO von Aethon.

Wie alle AMR von Aethon steuert der T4 autonom durch eine Anlage und nutzt dabei vordefinierte Karten und Routen sowie Aufnahme- und Abladestellen. Er benötigt keine komplexe oder feste Infrastruktur und kann problemlos in einer Anlage mit vorhandenem WLAN-Netz installiert werden. Der T4 nutzt die bestehenden Flottenmanagementfunktionen von Aethon, damit sichergestellt ist, dass eine Einrichtung mit einer Vielzahl von Robotern skalierbar und betrieblich effizient ist. Der T4 lässt sich zudem in Gebäudetechnik und Aufzüge integrieren und bietet weiterhin die Sicherheit und Zuverlässigkeit, die Aethon ausmacht. All diese Vorteile führen zu einer schnelleren Rentabilität und zuverlässigeren Betriebsabläufen.

