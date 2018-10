Aethon präsentiert LogicOS, ein Toolkit zur Integration von autonomen mobilen TUG Robotern in branchenübliche Standard-SPS-Systeme

Aethon meldet die Einführung des neuen Integrations-Toolkits LogicOS, das entwickelt wurde, um die direkte Steuerung eines Drittanbieters für seine autonomen mobilen TUG Roboter (AMRs) mithilfe von branchenüblichen speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) zu ermöglichen. Aethon wird diese Funktionalität erstmals im Rahmen der MOTEK 2018 in Stuttgart (Deutschland) vorstellen.

„LogicOS ist eine weitere Basistechnologie-Innovation von Aethon. Wir sind der Überzeugung, dass ein AMR nur dann eine praktikable Methode darstellt, wenn dieser Roboter Bestandteil des Gesamtworkflows, der Verfahren und der Umweltsysteme einer Anlage ist. Die Autonomie erfordert ein hohes Maß an Interaktivität und Integrationsfähigkeit. LogicOS bietet die Ansteuerung in hoher Auflösung, die von industriellen Kunden beansprucht wird, die bereits Standard-SPS einsetzen", so Aldo Zini, CEO von Aethon.

Über Aethon

Aethon, ein Unternehmen der Vision Technologies Systems, Inc. (VT Systems), bietet den führenden autonomen mobilen Service-Roboter und automatisiert die innerbetriebliche Logistik für Produktionsstätten, Kliniken und im Gastgewerbe durch die Bereitstellung von Waren und Betriebsmitteln mithilfe seines autonomen mobilen TUG Roboters. Weitere Informationen finden Sie unter www.aethon.com.

VT Systems ist ein Maschinenbauunternehmen, das integrierte Lösungen für die Handels- und öffentlichen Beschaffungsmärkte in den Sektoren Luft- und Raumfahrt, Elektronik, Land Systems und Meerestechnik bereitstellt. Die innovativen Lösungen, Produkte und Serviceleistungen von VT Systems umfassen die Bereiche Luftfahrzeuginstandhaltung, Reparatur und Umbau; Softwarelösungen für Schulungen und Simulationszwecke; satellitenbasierte IP-Kommunikationstechnologie; Netzwerklösungen zur Integration von Daten, Sprachnachrichten und Videoaufnahmen; robuste Computer und Computerperipherie-Ausrüstung; Spezialanfertigungen von Lastwagenkarosserien und Anhängern; Waffen- und Munitionssysteme; Straßenbaugeräte sowie die Bereiche Schiffsdesign und Schiffbau. Das Unternehmen VT Systems mit Hauptsitz in Alexandria im US-Staat Virginia ist weltweit tätig und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ST Engineering. Weitere Informationen finden Sie unter www.vt-systems.com.

