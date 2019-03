AfD-Abgeordneter kandidiert bei Europawahl in Lettland

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Waldemar Herdt will in Lettland auf der Liste der Centra Partija für das Europaparlament kandidieren.

"Das ist eine kleine, christlich-konservative Partei, die mich um Hilfe gebeten hat. Wenn Christen einen Christen um Hilfe bitten, sagt man nicht nein", sagte er der "Bild am Sonntag".

"Rechtlich ist das völlig problemlos." Herdt hat nach eigenen Angaben in Lettland einen Zweitwohnsitz. Die Parteiführung sei von seiner Kandidatur informiert gewesen, in der Fraktion habe er den Schritt hingegen nicht offen kommuniziert. "Ich habe das nicht an die große Glocke gehängt, weil ich mich nicht aufspielen wollte. Wer davon wissen musste, hat davon gewusst." Dass er den Sitz bekommen könnte, hält Herdt aber für so gut wie ausgeschlossen. Bei der Europawahl 2014 wurde die Centra Partija zu den sonstigen Parteien gezählt.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH