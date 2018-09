AGC Biologics baut Produktionskapazitäten für Säugetierzellen in Japan aus

- Neue Einrichtung wird umfassende Kapazitäten für Prozessentwicklung und Herstellung von Säugetierzellen beinhalten Bothell, Washington, und Chiba, Japan - AGC Biologics, ein weltweit führendes Unternehmen für klinische und kommerzielle Herstellung von therapeutischen Proteinen, gab heute bekannt, dass es im Rahmen ...

- Neue Einrichtung wird umfassende Kapazitäten für Prozessentwicklung und Herstellung von Säugetierzellen beinhalten

Bothell, Washington, und Chiba, Japan - AGC Biologics, ein weltweit führendes Unternehmen für klinische und kommerzielle Herstellung von therapeutischen Proteinen, gab heute bekannt, dass es im Rahmen seines laufenden Programms zur Erweiterung der globalen Produktionskapazitäten eine neue hochmoderne Prozessentwicklungs- und Fertigungseinrichtung an seiner CDMO-Anlage im japanischen Chiba aufbauen werde. In der neuen Einrichtung, die in der zweiten Jahreshälfte 2019 den Betrieb aufnehmen soll, werden Einweg-Bioreaktoren mit 500 l und 2000 l Fassungsvermögen bereitgestellt, die für die Produktion von monoklonalen Antikörpern (MAbs), Fusionsproteinen und andere Arten von therapeutischen Proteinen ideal geeignet sind.

AGC Biologics bietet derzeit Prozessentwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen für Säugetierproteine von seinen Einrichtungen in Bothell, Washington, Berkeley, Kalifornien, und Kopenhagen, Dänemark, sowie Prozessentwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen für mikrobielle Zellen von seinen Einrichtungen in Heidelberg, Deutschland, Kopenhagen, Dänemark, und Chiba, Japan. Das Unternehmen wird seine umfangreiche Erfahrung und Fachkompetenz im Bereich Produktionssysteme von Säugetierproteinen einsetzen, um diese Dienstleistungen in der der Anlage in Japan schnell zu etablieren.

"Dies ist eine Schlüsselinvestition für AGC Biologics, die unsere angebotenen Leistungen erweitern und unsere Führungsposition auf dem japanischen CDMO-Markt verstärken wird", sagte Gustavo Mahler, PhD und Chief Executive Officer von AGC Biologics. "Unsere neuen Kapazitäten im Bereich Säugetierzellen werden eine einmalige und komfortable Option für Unternehmen in Asien darstellen, die Produktionsdienstleistungen für Säugetierzellen in der Nähe suchen, aber auch für US-amerikanische und europäische Unternehmen, die nach Produktionsmöglichkeiten in Asien suchen."

Informationen zu AGC Biologics

AGC Biologics ist ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und Herstellungsunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, seinen Kunden und Partnern den höchsten Servicestandard zu bieten. AGC Biologics verfügt über ein umfangreiches Netzwerk aus cGMP-Einrichtungen in den USA, Europa und Asien. Wir bieten fundierte Branchenkompetenz, innovative Lösungen und Technologien sowie maßgeschneiderte Dienstleistungen für die Scale-up- und cGMP-Herstellung von proteinbasierten Therapeutika; von der präklinischen bis zur kommerziellen Produktion, für Säugetiere und Mikroben. Wir bauen außergewöhnlich starke Partnerschaften mit unseren Kunden auf und wir verlieren nie unser Ziel aus den Augen, eine verlässliche und regulatorisch konforme Wirkstoffbereitstellung pünktlich zu liefern. Weitere Informationen findet Sie unter www.agcbio.com.

AGC Biologics Kontaktinformation für Medien: Robert J. Broeze, PhD Chief Business Officer E-Mail: rbroeze@agcbio.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/624983/AGC_Biologics_logo_Logo.jpg

OTS: AGC Biologics newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129825 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129825.rss2