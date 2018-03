AI Expo Europe: Die führende Veranstaltung zum Thema künstliche Intelligenz nun in der europäischen Innovationshauptstadt Amsterdam

Die AI Expo Europe kommt in diesem Sommer (27.-28. Juni) nach Amsterdam, der europäischen Innovationsdrehscheibe für künstliche Intelligenz, mit der Zielsetzung „delivering AI for a smarter future" [künstliche Intelligenz (KI) für eine intelligentere Zukunft bereitzustellen]. Die gut vernetzte niederländische Hauptstadt ist bekannt für ihre einzigartige, reichhaltige Kultur und den Ausblick auf ihre einzigartigen Grachten. Sie wurde im Jahr 2016 von der Europäischen Kommission als European Capital of Innovation ausgezeichnet. Die KI-Szene der Stadt floriert angesichts der Entstehung eines KI-Hubs der Spitzenklasse bis Anfang 2021 und aufgrund eines Wagniskapitalgeber-Investments. Der KI-Hub wird in Kooperation mit der Universität von Amsterdam (UvA) und der Stadt Amsterdam im Wissenschaftspark Amsterdam entstehen, einem Ort an dem Bildung, Forschung und Unternehmertum zusammentreffen werden. Geert ten Dam, President of the Executive Board der UvA, erklärte: „Amsterdam ist sowohl in den Niederlanden als auch im Ausland für seine führende wissenschaftliche Expertise auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz bekannt ...”

Join the leading thought leadership networking event at the RAI, Amsterdam on June 27-28. (Photo: Business Wire)

Laut Startup Genome Report und I Amsterdam besitzt die Stadt Amsterdam zudem über eine prosperierende Startup-Gemeinde, die den 4. Platz in Europa nach London einnimmt mit über 1.438 Startups, die in der Stadt verzeichnet sind. Die Stadt ist Anziehungspunkt für Risikokapital-Investitionen aus dem Ausland und im Jahr 2017 nahmen lokale Startups 646 Mio. € im Rahmen von Risikokapitalfinanzierungen auf. Die AI Expo Europe wird die weltweit erfolgversprechendsten Startups und Innovatoren auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz und des Internet der Dinge versammeln. Ihre Londoner Show sahen bereits berühmte Partner von Innovationsinkubatoren, darunter IBM, Indiegogo und Arrow. Startups und Innovatoren können ein spezifisches Startup-Innovationsinkubator-Paket beantragen, indem sie sich per E-Mail an unser Team unter enquiries@ai-expo.net wenden. Die AI Expo Europe wird sich zu einem Hotspot für das Networking und die Förderung und Präsentation ihrer Marken entwickeln und sie zudem einem Publikum von Geschäftsführern und Wagniskapitalgebern präsentieren.

Die AI Expo Europe Conference and Exhibition findet parallel zur IoT Tech Expo und der Blockchain Expo statt, wo die Besucher Details über die Konvergenz von drei Technologien erfahren, die im Jahr 2018 weitere Investitionen fördern werden. Im Verlauf der beiden Tage erhalten die Besucher Zugang zu einer parallel ausgerichteten Messe mit mehr als 300 Ausstellern und 18 Konferenzsträngen mit einer brandneuen KI-Agenda, die vier bedeutende Bereiche des KI-Ökosystems beleuchten wird:

Die Liste der Redner wird in Kürze veröffentlicht. Eine Liste der letztjährigen Redner erhalten Sie hier gemeinsam mit exklusiven Networking-Möglichkeiten, einschließlich der offiziellen App und Details einer Networking-Veranstaltung auf der Sie im Rahmen einer Ideenkonferenz intensives Networking mit europäischen Innovatoren aus allen Teilen der Welt betreiben können.

Klicken Sie hier, um kostenlosen oder bezahlten Einlass zum Europe 2018 Event vom 27.-28. Juni in Amsterdam zu erhalten.

Frühbucherrabatte sind erhältlich bis einschließlich Freitag, den 27. April. Wenn Sie Zugang zu allen Konferenzen und Networking-Möglichkeiten erhalten möchten, können Sie bis zu 350 € durch den Erwerb eines Konferenz- und Networking-Ausweises (Gold/Ultimate) einsparen, wenn Sie diesen bis zum 27. April reservieren.

Weitere Informationen über die World Series 2018 und Details zu Ihrer Anmeldung zu jedem Event finden Sie hier:

AI Expo Global – 18.-19. April 2018, Olympia, London

AI Expo Europe – 27.-28. Juni 2018, RAI, Amsterdam

AI Expo North America – 28.-29. November 2018, Santa Clara, Silicon Valley

Über AI Expo

Die AI Expo World Series (https://www.ai-expo.net/) bietet erstklassige Inhalte und Diskussionen, bei denen die neuesten Innovationen rund um das Thema „künstliche Intelligenz“ vorgestellt und untersucht werden. Hier versammeln sich Vertreter bedeutender Sektoren wie Unternehmen, Verbraucher, digitale Transformation, Marketing, Automobilindustrie, Personalwesen und Rekrutierung, Finanz- und Versicherungswesen, Regierung, öffentlicher Sektor, Gesundheitswesen, Bildungswesen, Cybersicherheit und Entwicklerplattformen.

Bei Fragen zu Redebeiträgen, Sponsoring- und Ausstellungsmöglichkeiten wenden Sie sich bitte an unser Team unter enquiries@ai-expo.net oder kontaktieren Sie uns unter der Nummer +44 (0) 117 980 9020.

