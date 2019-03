AIDA Cruises besiegelt Partnerschaft als Hauptsponsor der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern bis 2021

Rostock - 2019 mit Sponsoring des Open Air im Zoo Rostock und Kinderkonzert an Bord Die Rostocker Kreuzfahrtreederei AIDA Cruises hat die Kooperation mit dem Klassikfestival Festspiele Mecklenburg-Vorpommern um weitere drei Jahre verlängert. Die neue Sponsoringvereinbarung sichert das Engagement ...

Rostock - 2019 mit Sponsoring des Open Air im Zoo Rostock und Kinderkonzert an Bord

Die Rostocker Kreuzfahrtreederei AIDA Cruises hat die Kooperation mit dem Klassikfestival Festspiele Mecklenburg-Vorpommern um weitere drei Jahre verlängert. Die neue Sponsoringvereinbarung sichert das Engagement von AIDA als Hauptsponsor bis einschließlich 2021. Damit wird die Zusammenarbeit der beiden Partner bereits 20 gemeinsame Saisons umfassen.

"Wir sind froh und stolz, der langjährige verlässliche Partner der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern bereits seit 2002 zu sein. Mit unserem kontinuierlichen Engagement tragen wir unseren Anteil an der Weiterentwicklung der Kulturlandschaft in unserem Land bei", begründet Felix Eichhorn, Präsident von AIDA Cruises, die langjährige Zusammenarbeit.

Dr. Markus Fein, Intendant der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, freut sich sehr über die Fortführung der Kooperation: "AIDA ist ein perfekter Partner für die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Uns verbindet ein gemeinsames Anliegen: Internationalität mit einer starken regionalen Verankerung zu verbinden."

Im Festspielsommer 2019 übernimmt AIDA die Schirmherrschaft für eines der Highlights der diesjährigen Saison: das große Open Air zum 120. Geburtstag des Rostocker Zoos. Unter freiem Himmel feiert das Deutsche Kammerchororchester Berlin am 25. August 2019 den "Karneval der Tiere" von Camille Saint-Saëns. Abgerundet wird das Konzerterlebnis mit einer Lesung von Katja Riemann sowie Werken von Strauss, Rossini und Mozart.

Außerdem steht wieder ein Kinderkonzert an ungewöhnlicher Spielstätte auf dem gemeinsamen Programm. So wird ein AIDA Schiff in Warnemünde zur Bühne für den ganz großen Auftritt vor kleinem Publikum. Bereits im letzten Jahr begeisterte das Flötenkonzert von Gabor Vosteen rund 200 Kinder aus neun Schulklassen aus Rostock und Umgebung.

Konzert-Tickets sind über das Kartentelefon unter 0385 5918585, auf www.festspiele-mv.de sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Pressekontakt: AIDA Cruises Hansjörg Kunze Vice President Communication & Sustainability Tel.: +49 (0) 381 / 444-80 20 presse@aida.de