Aitheon-Führungskräfte klären Staatsoberhäupter der Welt auf dem Jahres-Weltregierungsgipfel in Dubai zu Vorteilen und Herausforderungen künstlicher Intelligenz auf

Aitheon, Hersteller der ersten Blockchain-betriebenen Plattform der Welt zur Lösung realer Probleme durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, Robotik, des Internets der Dinge, menschlicher Spezialisten und Kryptowährung, gab heute bekannt, dass Führungskräfte des Unternehmens beim Jahres-Weltregierungsgipfel in Dubai eine Reihe anspruchsvoller Briefingveranstaltungen für Staatsoberhäupter der Welt durchführten. Inhalte der Briefings waren die Vorteile und Herausforderungen künstlicher Intelligenz sowie revolutionäre neue Lösungen für weltweite Herausforderungen, die durch transformative neue Technologien möglich werden. (Die vollständige Meldung finden Sie unter www.aitheon.com/news)

Der Gründer und CEO von Aitheon, Andrew Archer, und der Chief Strategy Officer, Ryan Burleson, waren von Cyrus Hodes, dem Mitbegründer und Director der Initiative künstliche Intelligenz, einem Projekt der Future Society an der Kennedy School der Harvard University, um das Briefing der Staatsoberhäupter beim Gipfel gebeten worden. Archer und Burleson sprachen eine Reihe von Themen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz an. Dazu gehörten auch die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf das Personal, die Cybersicherheit, auf Ethik und den Verhaltenskodex sowie die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf sektorenübergreifende Dynamik, Best Practices, Fintech und Regtech. Die Referenten sprachen auch über die Partnerschaft zwischen Städten der Zukunft und künstlicher Intelligenz, wie Regierungen künstliche Intelligenz nutzen können und darüber, wie wichtig es ist, dass Regierungen in Humankapital und künstliche Intelligenz investieren.

Über den Weltregierungsgipfel

Als eines der prestigeträchtigsten Foren für den weltweiten Austausch von Wissen und Erfahrung für die Gestaltung der Zukunft von Regierungen und des Lebens der Bürger findet der Gipfel unter der Schirmherrschaft der Regierungen von Dubai und den VAE statt. Die Veranstaltung lockt weltweit mehr als 4.000 Repräsentanten des öffentlichen und privaten Sektors und Staatsoberhäupter aus über 150 Ländern sowie prominente internationale Organisationen an. Auf der Rednerliste standen in diesem Jahr neben anderen Würdenträgern Elon Musk, Richard Branson, Adena Friedman, President und CEO der NASDAQ und Jim Kim, President der Weltbank.

Über AITHEON

Mehr als ein Konzept, ist die Aitheon Platform lebendig und registriert täglich neue Benutzer. Nach einer Entwicklungsdauer von sieben Jahren ermöglicht die Aitheon Platform Organisationen die Kombination von menschlicher Arbeit mit intelligenten Maschinen zur Automatisierung mühsamer Back-End-Funktionen wie Kundenservice, Rekrutierung, Ausführung, Transport und Logistik, Dateneingabe und -suche, Fernsteuerung halbautonomer Fahrzeuge und vieles mehr. Die Aitheon Platform wird kommerziell mit der eigenen Kryptowährung des Unternehmens, Token, betrieben.

Das ICO von Aitheon beginnt am 20. April um 17 Uhr UTC mit einem Rabatt von 30 %. Setzen Sie sich auf die Whitelist unter www.aitheon.com.

