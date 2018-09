AKJ Crypto führt AKJ Token für Institutionen und professionelle Anleger ein

London - AKJ Crypto, die jüngste Initiative der AKJ Group, stellt seinen AKJ Token vor, der das Mittel der Wahl für professionelle Anleger werden soll, die ein diversifiziertes Engagement im Bereich Krypto-Assets anstreben. Der AKJ Token, ein ...

London -

AKJ Crypto, die jüngste Initiative der AKJ Group, stellt seinen AKJ Token vor, der das Mittel der Wahl für professionelle Anleger werden soll, die ein diversifiziertes Engagement im Bereich Krypto-Assets anstreben.

Der AKJ Token, ein vielseitiges, Rendite generierendes Finanzinstrument, ist integraler Bestandteil der jüngsten Version der preisgekrönten AKJ Hedge-Fonds-Plattform und eröffnet Institutionen und professionellen Investoren einen sicheren Zugang zum Krypto-Markt. Er zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

1. übertragbares Finanzinstrument, das nach EU-Recht nur an professionelle Anleger verkauft wird 2. zahlt 25% der Nettoeinnahmen aus dem AKJ Crypto-Plattform-Geschäft an die Inhaber aus (die ersten Krypto-Fonds sollen plangemäß ab dem 4. Quartal 2018 Erträge erbringen) 3. ermöglicht es den Inhabern, an der Aufwertung eines Krypto-Dachfonds zu partizipieren, der von Spezialisten verwaltet wird 4. gewährleistet einen Sekundärmarkt mit aktiven Käufern (Plattform-Fonds erhalten Anreize, um 2% der Investitionen in Token zu halten), und 5. steht für geringe Umlaufgeschwindigkeit und bietet Stabilität.

AKJ Group Chairman und CEO Anders Kvamme Jensen kommentiert die Token-Einführung mit den folgenden Worten: "Der AKJ Token bietet Substanz und Wert, entspricht dem EU-Recht und ist nach ausführlichen Gesprächen mit den Fondsmanagern konzipiert worden. Dies liefert traditionellen Anlegern die entscheidende Sicherheit und steigert die Attraktivität für den anspruchsvollen Krypto-Investor, der sich frühzeitig in einem Ökosystem engagieren möchte, das voraussichtlich eine beträchtliche Größe erreichen wird".

Weiterführende Informationen finden Sie unter: http://www.akjtoken.com

Informationen zu AKJ

Die 1995 gegründete AK Jensen Group Limited und ihre Tochtergesellschaften befinden sich im Besitz von Aktionären, die zusammen mehr als 20 Mrd. US-Dollar an Vermögen verwalten. Der Konzern betreut Hedgefonds und institutionelle Kunden in 35 Ländern weltweit.

