Aktienfonds Paladin ONE gewinnt Lipper Fund Award 2019 in der Kategorie 'Equity Europe'

Bei Paladin Asset Management geht es in der Regel eher nüchtern zu. Eine Vitrine für Auszeichnungen gehört da nicht unbedingt zu unserem Inventar. Nun gilt der renommierte Lipper Fund Award allerdings als Qualitätssiegel und besondere Würdigung konstant guter Leistungen im Fondsmanagement. Und genau deshalb ist uns diese Preisverleihung vergangene Woche ausnahmsweise doch eine Erwähnung wert. Wofür sind wir 2013 bei Gründung der Paladin Asset Management angetreten? "Wir wollen mit dem Paladin ONE für unsere Investoren im langfristigen Durchschnitt eine Wertsteigerung von 10% pro Jahr erreichen. Und das mit einer geringeren Schwankungsbreite als bei den großen Indizes", fasst Matthias Kurzrock, Teil des Vorstandsduos der Paladin, zusammen. Marcel Maschmeyer, ebenfalls Vorstand und Mitgründer der Gesellschaft, kommentiert die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Jahre wie folgt: "Im Zeitverlauf haben wir einen anspruchsvollen Spagat geschafft und waren nicht nur in der Aufwärtsbewegung der Jahre 2015 bis 2017 besser unterwegs als die großen Indizes. Durch eine offensive Positionierung war das noch vergleichsweise einfach erreichbar. Vielmehr haben wir auch im schwachen Börsenjahr 2018 die Abwärtsbewegung deutlich besser abgefedert." Verliehen wurde uns der Lipper Fund Award 2019 von Refinitiv (ehemals Thomson Reuters), einem unabhängigen Anbieter für Finanzmarktdaten, der im Vorfeld der Verleihung Investmentfonds auf deren risikoadjustierte Rendite hin überprüft hat. Das Ergebnis: von 316 Fonds hat der Paladin ONE in der Kategorie "Equity Europe" mit Blick auf die letzten drei Jahre den ersten Platz belegt. Vielen Dank, Refinitiv, für diese Auszeichnung und den Lipper Fund Award!Paladin Asset Management Paladin Asset Management ist eine hochspezialisierte Fondsboutique und aus dem Family Office der Unternehmerfamilie Maschmeyer hervorgegangen. Ziel war es, auch weiteren Anlegern einen Zugang zu der für die Familie umgesetzten Anlagestrategie zu ermöglichen. Derzeit managt die Gesellschaft den Fonds Paladin ONE (WKN: A1W1PH), mit dem Ziel, eine möglichst hohe, risikoadjustierte Performance zu generieren. Seit Öffnung (17.11.2014) hat der Paladin ONE eine Rendite von 55,03% erzielt und war damit 31,20 Prozentpunkte besser als der DAX (Stand 12.03.2019). Dieser legte im selben Zeitraum nur 23,83% zu. Zugleich war die Volatilität des Paladin ONE (6,46%) signifikant geringer als die des DAX (14,90%). Für den Lipper Fund Award wurde die Performance zwischen 31.12.2015 und 31.12.2018 betrachtet.Kontakt: Paladin Asset Management Hindenburgstraße 42 30175 Hannover Tel: 0511 473533-86 Mail: paladin.one@paladin-am.com

