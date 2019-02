Aktienrundschau: Ceconomy ? Schafft das neue Management den Turnaround? Montag, 11. Februar 2019 Sehr geehrte Investoren, Ceconomy ist das führende deutsche Einzelhandelsunternehmen für Elektroartikel und betreibt die zwei Ketten

?

Schafft das neue Management den Turnaround?

Montag, 11. Februar 2019

Ceconomy ist das führende deutsche Einzelhandelsunternehmen für Elektroartikel und betreibt die zwei Ketten Media Markt und Saturn. Das Unternehmen entstand durch eine umgekehrte Abspaltung aus dem alten Metro Konzern im Jahr 2017. Wie bei Metro ist die Otto Beisheim Stiftung und die Franz Haniel & Cie. GmbH Großaktionär.

War die Elektroniksparte lange Zeit Wachstumstreiber, hatte diese in den letzten Jahren vor der Abspaltung bereits verstärkt mit Problemen zu kämpfen. Der Konkurrenzdruck durch den Onlineriesen Amazon und weitere Spezialanbieter wie beispielsweise notebooks-billiger.de ist zu hoch und drückt die Umsätze und Margen. Auch die Übernahme des Internetanbieters Redcoon konnte nicht die Trendwende einläuten. Zuletzt bereitete nur die Beteiligung an dem französischen Einzelhändler Fnac Darty Freude.

Im letzten Jahr mussten CEO und CFO nach zwei Gewinnwarnungen in kurzer Zeit und dem Steichen der Dividende gehen. Auch die komplette operative Führungsebene wurde ausgewechselt und 14 Top Manager gefeuert. Der Aktienkurs sackte bei einem Emissionspreis von 10,68 auf ein Tief von 2,92 ab.

Seitdem gibt es Lebenszeichen. Als CFO wurde die ehemalige Finanzvorständin der österreichischen Zumtobel, Karin Sonnenmoser, und als CEO der frühere Conrad Elektronik Chef Jörn Werner an Board geholt. Beide sollen nun die digitale Transformation und das internationale Wachstum vorantreiben. Positiv fielen dank eines starken Weihnachtsgeschäfts auch die Zahlen zum vierten Quartal aus. Der Abwärtstrend beim Umsatz konnte gestoppt werden und das wichtige Onlinegeschäft verzeichnete sogar Zuwächse. Mutige Anleger trauen der neuen Unternehmensführung den Turnaround zu und kaufen die Aktie. Ein deutsches Fintech Unternehmen mit der Aussicht auf mehrere hundert Prozent Kursgewinn ist die Fast Finance 24 AG.

Fast Finance 24 Holding AG (WKN: A1PG50) ist ein europäischer Anbieter von Mirkodarlehen und Konsumentenkrediten. Als modernes und zukunftsorientiertes Finanzunternehmen hilft Fast Finance Verbrauchern kurzfristige finanzielle Engpässe unbürokratisch, einfach und schnell zu überwinden. Dies ist höchstprofitabel: Für den Standard 60 Tages Kredit wird eine Zinsmarge von 50% abverlangt, was einem Jahreszins von 1500% entspricht. Ein vollautomatisierter Validierungsprozess prüft die Bewertungskriterien der Bewerber was dazu führt, dass Fast Finance europaweit mit die niedrigsten Ausfallquoten vorweist. Nachdem das Geschäftsmodell erfolgreich in Großbritannien angelaufen ist wird Fast Finance nun die europaweite Expansion vorantreiben und steht vor dem Markteintritt in Deutschland, Spanien, Polen und Tschechien.

die Fast Finance 24 Holding AG ist eine Fintech Unternehmen welches ursprünglich aus der 2011 gegründeten Fast Finance 24 Ltd. hervorging und nach erfolgreichem Markteintritt in Großbritannien nun den Kleinkonsumentenkreditmarkt in Europa erobern wird. Fast Finance bietet eine innovative und flexible Kreditalternative zu traditionellen Baken an. Ein hoher Wettbewerbsvorteil besteht in den niedrigen Zugangsbarrieren für Konsumenten sowie der unbürokratischen und schnellen Vergabe der Kredite. Die Kunden von Fast Finance melden sich auf der Plattform an und ein Algorithmus prüft deren Finanzdaten. Verläuft diese erfolgreich, kann der Kunde überall direkt einen Kredit beantragen und bekommt diesen innerhalb von 15 Minuten auf sein Konto überwiesen. Der unangenehme Gang zur Bank und das peinliche Gespräch mit dem persönlichen Bankberater entfällt komplett. Der ganze Prozess läuft automatisch und online ab.

Fast Finance 24 bietet neben dem 60 Tage Kredit mit 400 Euro Volumen auch einen 1000 Euro Kredit auf 3 Monate sowie einen 1500 Euro Kredit für 6 Monate an. Weiter wird eine Mietkaufoption für Produkte bis zu 2500 Euro angeboten. Im Rahmen einer White Label Lösung arbeitet Fast Finance mit einem Bankpartner zusammen, welcher über eine Vollbanklizenz verfügt. Die Genehmigung der englischen Finanzaufsichtsbehörde FCA wurde selbstverständlich erteilt. Besonders lukrativ ist der 60 Tage Kredit mit einem Volumen von 400 Euro, welcher das wichtigste Produkt im Kreditportfolio darstellt. Nach 60 Tagen müssen bereits 600 Euro zurückbezahlt werden, was einer Jahresverzinsung von gigantischen 1500% entspricht.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor im Kreditgeschäft ist die Bonitätsprüfung der Kunden um die Risiken eines Kreditausfalls möglichst gering zu halten. Und hier kann Fast Finance erneut punkten. Aufgrund der modernen IT Infrastruktur verbunden mit hervorragenden Algorithmen, welche im Prüfungsprozess vor der Kreditvergabe angewendet werden, sind die Ausfallraten extrem niedrig und belaufen sich auf weniger als 10%. Zielkunden von Fast Finance sind ausschließlich Berufstätige der unteren Mittelschicht aus wohlhabenden westeuropäischen Ländern. Also Menschen die begrenzte finanzielle Mittel, aber sehr wohl die Finanzkraft haben die Tilgung und Zinsen zu bezahlen. Im Falle einer Nichtzahlung wird nach acht Tagen ein Inkassodienst aktiviert und nach zwei Monaten die Kreditagenturen informiert sowie ein Gerichtsverfahren eingeleitet.

Der Markt für Mikrokredite in Europa ist riesig und wächst trotzdem rasant. Historisch weist dieser zweistellige Zuwachsraten auf. Traditionell sind Schweden und Dänemark Länder in denen Mikrokreditvergabe bereits seit langem erfolgreich ist. Nach der Finanzkrise 2008 ist der Kleinkonsumentenkreditmarkt auch in Spanien explodiert. Und genau in diese Märkte expandiert Fast Finance nun.

Nach dem erfolgreichen Start in Großbritannien ist Fast Finance 24 (WKN: A1PG50) auf dem besten Weg den europäischen Markt für Mikrokredite zu erobern. Mit hervorragender IT-Infrastruktur und modernsten Prozessen können Konsumenten schnell und einfach Kredite erhalten und gleichzeitig die Ausfallraten für Fast Finance 24 sehr niedrig gehalten werden. Aufgrund der extrem hohen Verzinsung von bis zu 1500 Prozent im Jahr sollten die Gewinne von Fast Finance 24 in Zukunft explodieren. Sichern sie sich frühzeitig Aktien des bisher noch unbekannten Unternehmens. Unser mittelfristiges Kursziel für das Wachstumsunternehmen Fast Finance 24 beträgt 2,00 Euro.

