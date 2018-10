Aktuelle Kunst aus Israel

Malerei, Fotografie und Skulptur - zeitgenössische Kunst aus Israel zeigt der Kunstraum in den Ringstrassen Galerien in seiner November-Ausstellung "Farben, Emotionen und mehr". Insgesamt 24 Künstler und Künstlerinnen zeigen ihre Werke und laden zur Eröffnung am Montag, 5. November 2018, um 18 Uhr. Die Ausstellung findet in Kooperation mit I.C.U. International Cultural Union statt. https://www.icu-art.com

Wien (pts011/31.10.2018/08:30) - Malerei, Fotografie und Skulptur - zeitgenössische Kunst aus Israel zeigt der Kunstraum in den Ringstrassen Galerien in seiner November-Ausstellung "Farben, Emotionen und mehr". Insgesamt 24 Künstler und Künstlerinnen zeigen ihre Werke und laden zur Eröffnung am Montag, 5. November 2018, um 18 Uhr. Die Ausstellung findet in Kooperation mit I.C.U. International Cultural Union statt. https://www.icu-art.com

Rami Azzam, Kustos und künstlerischer Leiter von I.C.U., schreibt über die Ausstellung: "Trotz des abrupten Wandels und des täglichen Einsatzes der Technologie, die zu einem untrennbaren Teil unseres Lebens geworden ist und ohne die es nicht mehr geht und trotz ihres Einflusses auf unser Verhalten, der sich in einem Mangel an Empfindsamkeit uns selbst und anderen gegenüber ausdrückt, ist es immer noch möglich, in Kunstwerken eine endlose und vielseitige Sensibilität zu finden, die eine innere und äußere Botschaft dahingehend vermittelt, dass die menschliche Seele in den Arbeiten einer Gruppe von Künstlern immer noch lebt und atmet, die sich zusammentaten - jeder auf eine Art, mit einem Stil und mit einer Technik, mit der er sich einerseits hervorhebt, und mit der er sich andererseits durch die Botschaft mit den anderen verbindet, dass wir alle Menschen sind und lernen müssen, miteinander zu leben und das in uns verborgene Menschliche zu erwecken. Hier gibt es keinen besseren Weg als die Kultur des menschlichen Schaffens und die Kunst, welche den menschlichen Schaffensdrang integriert, erinnert uns daran, dass wir alle eine einzige große Familie sind."

Rahmenprogramm Konzerte und Lesungen: https://www.kunstsammler.at/events.html

Alle Teilnehmer der Ausstellung: https://www.kunstsammler.at/events/556-farben,-emotionen-und-mehr.html

Dauer der Ausstellung: bis Samstag, 24. November 2018

Ort: der Kunstraum in den Ringstrassen Galerien, 1010 Wien, Kärntnerring 11-13 / 144

