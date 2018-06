Aladdin Blockchain Technologies Holding SE: Erste Teillieferung von Software nach China

Aladdin Blockchain Technologies Holding SE, DE000A12ULL2

Aladdin Blockchain Technologies Ltd, London, die 100 % Tochtergesellschaft der Aladdin Blockchain Technologies Holding SE hat heute mit der Lieferung des ersten Teils ihrer Vereinbarung mit dem Lizenznehmer Shenzhen Guo Yi Hui Hospital Management Co begonnen. Die erste Phase umfasst: Die Neueinführung von Patient-, Arzt- und Verwaltungsanwendungen, durch die der Dialog zwischen Patienten und Gesundheitsexperten verstärkt werden soll. Die Anwendungen ermöglichen medizinischem Fachpersonal Einsicht und Bearbeitung von Patientenakten in Echtzeit und verbessern somit den Diagnoseprozess sowie die gesamte Patientenerfahrung. Die Einführung einer HIPAA-konformen Big-Data-Plattform, um medizinische Daten sicher zu speichern. Dieser Datenspeicher bildet die Grundlage für Aladdins maschinelles Lernen und erweiterte/prädiktive Analysen, die zur Verbesserung der Patientenvorsorge eingesetzt werden. Für Aladdin Blockchain Technologies Ltd dient die Neueinführung als Zugang zu den 4 Millionen Patienten und 26,5 Millionen Krankenhauspatienten, die die 40 von der Verwaltungsgesellschaft betriebenen Krankenhäuser und Kliniken derzeit nutzen. Im Folgenden wird die Shenzhen Guo Yi Hui Hospital Management Co die Patienten und Ärzte in die Plattform aufnehmen. Aladdin Blockchain Technologies Ltd startet nun die zweite Phase ihrer Auslieferung der Technologie an den Lizenznehmer Shenzhen Guo Yi Hui Hospital Management Co. Hier wird die Nutzung der Blockchain-Technologie als unveränderbare Audit-Trail der Zugänge und Änderungen zu Patientenakten mit einem Konzeptnachweis validiert. Die Lieferung wird im zweiten Halbjahr stattfinden. Aladdin Blockchain Technologies Ltd wird auf die erfolgreiche Lieferung von Software an ihren Partner aufbauen, um weitere potentielle Geschäftspartner in China zu erreichen. Aladdin Blockchain Technologies Ltd arbeitet zusammen mit medizinischen Forschungsinstituten, die Diabetes und die damit verbundenen chronischen Krankheiten erforschen, sowie mit anderen Krankenhausgruppen. Das Ziel ist, medizinische Daten zu sammeln und Aladdins maschinelles Lernen und erweiterte/prädiktive Analysen weiter zu entwickeln. Wade Menpes-Smith, CEO

12.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Aladdin Blockchain Technologies Holding SE Unter den Linden 10 10117 Berlin

Deutschland Telefon: 030 700140449 E-Mail: info@aladdinid.com Internet: www.aladdinid.com ISIN: DE000A12ULL2 WKN: A12ULL Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service

694525 12.06.2018 CET/CEST