27.05.2018 - 13:01 Uhr Alan Bean, vierter „Man on the Moon“, in Houston verstorben

Der vierte Mensch, der je den Mond betrat, ist nach kurzer Krankheit im Alter von 86 Jahren verstorben. Alan Bean bleibt auch als Künstler in Erinnerung - und wegen eines teuren Missgeschicks.