* Der globale Hauptsitz wird räumlich zusammen mit dem Alcon Regionalbüro für Europa, den Nahen Osten und Afrika in Genf eingerichtet

Alcon bestätigt vor dem vorgeschlagenen Spin-off von Novartis das Engagement in

der Schweiz

* Das börsennotierte Unternehmen Alcon wird in Fribourg registriert werden, wo

es neben anderen Schlüsselstandorten in Rotkreuz und Schaffhausen bereits

bedeutende Geschäftsaktivitäten unterhält

* Der derzeitige Divisionshauptsitz in Fort Worth, Texas, bleibt als wichtiger

globaler Dreh- und Angelpunkt bestehen

Basel, 11. September 2018 - Alcon, die Marktführerin in der Augenheilkunde und

eine Division von Novartis, hat heute Pläne angekündigt, nach Abschluss des

vorgeschlagenen Spin-offs ihren künftigen Hauptsitz im Kanton Genf zu eröffnen.

Der neue globale Hauptsitz in Genf wird der Hauptstandort der

Unternehmensleitung und anderer Unternehmens- und kommerzieller Funktionen von

Alcon sein. Er wird räumlich zusammen mit dem Alcon Regionalbüro für Europa, den

Nahen Osten und Afrika (EMEA) eingerichtet, das sich bereits in der Stadt

befindet. Die neuen Räumlichkeiten werden sich in einem modernen Bürokomplex

befinden, der exzellente Dienstleistungen und Einrichtungen bietet, in

unmittelbarer Nähe zum Flughafen Genf.

«Wir freuen uns, Genf als Standort des neuen globalen Hauptsitzes von Alcon nach

dem vorgeschlagenen Spin-off von Novartis anzukündigen», sagte David Endicott,

der Chief Executive Officer von Alcon. «Seit mehr als 40 Jahren hat Alcon eine

bedeutende Präsenz in der Schweiz, die für ihr fortschrittliches

Wirtschaftsklima und ihre innovationsfreundliche Politik bekannt ist. Der

Hauptsitz in Genf wird dabei helfen, die globale Reichweite von Alcon weiter zu

vergrössern, um unsere Kunden besser zu bedienen.»

Die nach dem vorgeschlagenen Spin-off neu an der Börse notierte

Holdinggesellschaft der Alcon Gruppe wird im Kanton Fribourg registriert werden,

wo Alcon bereits bedeutende Geschäftsaktivitäten unterhält. Diese werden die

anderen Schlüsselstandorte in Rotkreuz und Schaffhausen ergänzen. Die letzten

Details werden noch festgelegt, Alcon könnte jedoch nach dem Spin-off bis zu

700 Mitarbeitende in der Schweiz beschäftigen. Der derzeitige Hauptsitz in Fort

Worth, Texas, wird als wesentlicher betrieblicher, kommerzieller und innovativer

Knotenpunkt erhalten bleiben.

Angestellte der Unternehmensfunktionen von Alcon sowie des EMEA-Regionalbüros

werden 2019 beginnen, an den neuen Standort in Genf umzuziehen.

Bereits früher im Jahr hat Novartis die Absicht angekündigt, Alcon abzuspalten

und zu einem separat gehandelten, unabhängigen Unternehmen zu machen. Der

geplante Spin-off würde es Novartis und Alcon erlauben, sich voll auf ihre

jeweiligen Wachstumsstrategien zu konzentrieren. Als Teil dieser Ankündigung

hatte Novartis enthüllt, dass Alcon in der Schweiz registriert würde. Geplant

sind Notierungen an der SIX Swiss Exchange und der New York Stock Exchange.

Details der Transaktion

Der Abschluss des geplanten Spin-offs hängt von den allgemeinen

Marktbedingungen, der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden, der endgültigen

Zustimmung des Verwaltungsrats der Novartis AG und der Genehmigung durch die

Aktionäre ab. Die erforderliche Information und Konsultation betroffener

Mitarbeitenden und Mitarbeitervertreter ist im Gange. Für den Fall, dass alle

Genehmigungen erteilt werden, wird die geplante Abspaltung voraussichtlich im

ersten Halbjahr 2019 abgeschlossen. Es wird erwartet, dass die Transaktion für

Novartis steuerneutral ist, wenn die entsprechenden Stellungnahmen und

Entscheidungen positiv ausfallen. Novartis beabsichtigt, weiterhin eine starke

und wachsende Dividende in Schweizer Franken auszuschütten, ausgehend von den

CHF 2,80 pro Aktie, die im März 2018 ausbezahlt wurden. Die beabsichtigte

Ausschüttungsquote wird zu gegebener Zeit bekanntgegeben.

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die bekannte und

unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die zur Folge

haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten

Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, wie sie in den

zukunftsbezogenen Aussagen enthalten oder impliziert sind. Einige der mit diesen

Aussagen verbundenen Risiken sind in der englischsprachigen Version dieser

Mitteilung und dem jüngsten Dokument 'Form 20-F' der Novartis AG, das bei der

'US Securities and Exchange Commission' hinterlegt wurde, zusammengefasst. Dem

Leser wird empfohlen, diese Zusammenfassungen sorgfältig zu lesen.

Über Alcon

Alcon ist Weltmarktführerin in der Augenheilkunde. Als Geschäftsbereich von

Novartis bieten wir das umfassendste Portfolio von Produkten, die das

Sehvermögen und damit das Leben der Menschen verbessern. Unsere Produkte

beeinflussen jedes Jahr das Leben von mehr als 260 Millionen Menschen, die mit

Leiden wie dem grauen Star, dem Glaukom, Netzhauterkrankungen und

Refraktionsfehlern leben - und es gibt Millionen weitere, die auf Lösungen der

Augenheilkunde für ihre Beschwerden warten. Wir wollen die Augenheilkunde neu

denken und tun dies durch innovative Produkte, Partnerschaften mit

Augenspezialisten und Programme, die den Zugriff auf die Qualitäts-

Augenheilkunde erleichtern. Erfahren Sie mehr unter www.alcon.com.

Über Novartis

Novartis bietet innovative medizinische Lösungen an, um damit auf die sich

verändernden Bedürfnisse von Patienten und Gesellschaften einzugehen. Novartis,

mit Hauptsitz in Basel (Schweiz), verfügt über ein diversifiziertes Portfolio,

um diese Bedürfnisse so gut wie möglich zu erfüllen: mit innovativen

Arzneimitteln, kostengünstigen generischen Medikamenten sowie Biopharmazeutika

und Produkten für die Augenheilkunde. Novartis hat weltweit führende Positionen

in diesen Bereichen inne. Im Jahr 2017 erzielte der Konzern einen Nettoumsatz

von USD 49,1 Milliarden und wies Kosten für Forschung und Entwicklung in Höhe

von rund USD 9,0 Milliarden aus. Die Novartis Konzerngesellschaften beschäftigen

rund 125 000 Mitarbeitende (Vollzeitstellenäquivalente). Die Produkte von

Novartis werden in rund 155 Ländern weltweit verkauft. Weitere Informationen

finden Sie im Internet unter http://www.novartis.com.

