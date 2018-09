Aleafia und Cronos Group führen gemeinsam eine Studie zur Wirksamkeit von medizinischem Cannabis bei Schlafstörungen durch TORONTO, 20. September 2018 ? Aleafia Health Inc. (TSXV: ALEF; OTCQX: ALEAF, FRA: ARAH) (?Aleafia?) und Cronos Group

TORONTO, 20. September 2018 ? Aleafia Health Inc. (TSXV: ALEF; OTCQX: ALEAF, FRA: ARAH) (?Aleafia?) und Cronos Group Inc. (NASDAQ: CRON) (TSX: CRON) (?Cronos Group?) freuen sich, den Beginn einer gemeinsamen medizinischen Cannabisstudie bekannt zu geben, die der Verbesserung der Therapie und Behandlung von Schlaflosigkeit und Tagesschläfrigkeit dient.

Die Studie wird zum Teil von Peace Naturals Project Inc. finanziert, einem Teilunternehmen der Cronos Group, das über eine Lizenz zur Herstellung von medizinischem Cannabis verfügt. Mit der Leitung der Studie wurden Ärzte betraut, die in Aleafias ?Canabo Medical Clinic?-Netzwerk praktizieren.

Laut einem Bericht des Canadian Centre on Substance Use and Addiction vom Juli 2017 mit dem Titel ?Drug Summary: Prescription Sedatives? haben im vergangenen Jahr 11,4 Prozent der Erwachsenen ab einem Alter von 25 Jahren ein verschreibungspflichtiges Beruhigungsmittel eingenommen. Die Studie soll dazu beitragen, bessere Therapien gegen Schlaflosigkeit sowie natürliche schlaffördernde Mittel, die nicht abhängig machen, zu entwickeln.

?Aleafia ist begeistert, an einer Studie mit der Cronos Group teilzunehmen, die sich engagiert für die Gesundheit der Patienten einsetzt. Schon viel zu lange werden Patienten, die an Schlafstörungen oder chronischen Schmerzen leiden, mit verschreibungspflichtigen Medikamenten behandelt?, meint Dr. Michael Verbora, Chief Medical Officer von Aleafia. ?Es gibt vermehrt Hinweise darauf, dass verschreibungspflichtige Schlafmittel die geistige Gesundheit beeinträchtigen und das Demenzrisiko erhöhen können. Diese Studie könnte zum Teil darauf hindeuten, dass sich medizinisches Cannabis als Alternative zu gesundheitsschädlichen verschreibungspflichtigen Medikamenten eignet.?

?Es braucht mehr Anerkennung und Verständnis für die negativen Auswirkungen von Schlafstörungen auf die Gesundheit und wie man sie am besten behandelt?, erklärt Mike Gorenstein, CEO von Cronos Group. ?Wir von Cronos Group freuen uns, in Aleafia einen Partner gefunden zu haben, der uns bei unseren Bemühungen unterstützt, dieses vernachlässigte Thema der öffentlichen Gesundheit in den Blickpunkt zu rücken.?

Über Aleafia Health Inc.:

Aleafia ist ein führendes, vertikal integriertes medizinisches Cannabisunternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, eine hochwertige Versorgung der Patienten von der Aufzucht bis hin zum Verkauf zu gewährleisten. Aleafia ist angesichts seiner singulären Ausrichtung auf den medizinischen Cannabismarkt optimal positioniert. Das Unternehmen betreibt unter der Marke Canabo Medical Clinic das größte Netzwerk von stationären medizinischen Cannabiskliniken in Kanada, in denen ausschließlich lizenzierte, praktizierende Ärzte beschäftigt sind. Aleafia betreut mittlerweile 50.000 Einzelpatienten und verfügt über die größte Patienten-Datenbank mit Bezug zu medizinischem Cannabis in ganz Kanada. Aleafias moderne Produktionsbetriebe sind auf die kostengünstige Herstellung hochwertiger Cannabisstämme spezialisiert. Im Rahmen seiner Produktion ist Aleafia bestrebt, der immer größer werdenden Zahl seiner Patienten nur medizinische Produkte höchster Qualität anzubieten.

Über Cronos Group:

Cronos Group ist ein diversifiziertes und vertikal integriertes Cannabisunternehmen das international tätig und in fünf Kontinenten vertreten ist. Cronos Group betreibt in Kanada zwei eigene Produktionsunternehmen, denen von Health Canada eine Lizenz gemäß den ACMPR-Vorschriften (Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations) gewährt wurde: die Firma Peace Naturals Project Inc., die als erstes nicht etabliertes Unternehmen eine medizinische Cannabislizenz von Health Canada erhalten hat, und die im Okanagan Valley in British Columbia ansässige Firma Original BC Ltd. Cronos Group betreibt zahlreiche internationale Produktions- und Vertriebsplattformen in fünf Kontinenten. Cronos Group hat die Absicht, seine internationale Präsenz rasch auszuweiten und konzentriert sich dabei auf den Aufbau eines internationalen Markenportfolios mit Kultstatus sowie die Entwicklung von revolutionären Immaterialgütern. Ziel von Cronos Group ist es, branchenführende Unternehmen aufzubauen, welche die Wahrnehmung von Cannabis transformieren und das Kundenerlebnis in verantwortungsvoller Weise bereichern.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält ?zukunftsgerichtete Informationen? und ?zukunftsgerichtete Aussagen? im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Bei allen hier enthaltenen Informationen, die nicht eindeutig auf historischen Fakten basieren, könnte es sich um zukunftsgerichtete Informationen handeln. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Wörtern oder Ausdrücken zu erkennen wie ?kann?, ?wird?, ?erwartet?, ?plant?, ?geht davon aus?, ?beabsichtigt?, ?Potenzial?, ?schätzt?, ?glaubt? oder an der verneinten Form dieser Begriffe bzw. an ähnlichen Ausdrücken, mit denen zukunftsgerichtete Aussagen beschrieben werden sollen. Einige der in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen betreffen die Wirksamkeit der ?Schlafstudie?, die mögliche therapeutische Wirkung von Cannabis bei Schlafstörungen, die mögliche Größe des internationalen Markts für Schlafstörungen und Schlafmittel, die langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen von Schlafstörungen, sowie die Absicht von Cronos Group, seine internationale Präsenz rasch auszuweiten, ein internationales Markenportfolio mit Kultstatus aufzubauen und revolutionäre Immaterialgüter zu entwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die, obwohl sie von der Unternehmensführung als vernünftig erachtet werden, typischerweise mit beträchtlichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Risiken, Unsicherheiten und Eventualitäten behaftet sind, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Finanzergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den geschätzten künftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für künftige Leistungen. Eine Reihe von wichtigen Risiken, die auf Cronos Group zutreffen, werden in der aktuellen MD&A sowie im Jahresbericht erörtert, die beide bei SEDAR eingereicht wurden und auf der Webseite www.sedar.com eingesehen werden können. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung und Cronos Group ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Den Lesern wird geraten, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

