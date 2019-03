Aleris zweites Jahr in Folge mit Airbus-Lieferantenpreis geehrt

Preis ist Bestätigung für Aleris, zu den wertgeschätzten Lieferanten des europäischen Flugzeugherstellers zu zählen Cleveland - Aleris wurde von Airbus im Rahmen dessen Veranstaltung zum "Supply Chain and Quality Improvement Program" (SQIP (Programm zur Verbesserung von Lieferkette und Qualität)) ...

Cleveland - Aleris wurde von Airbus im Rahmen dessen Veranstaltung zum "Supply Chain and Quality Improvement Program" (SQIP (Programm zur Verbesserung von Lieferkette und Qualität)) in Toulouse, Frankreich, das zweite Jahr in Folge mit dem "Accredited Supplier Award" (Preis für akkreditierte Lieferanten) ausgezeichnet.

Aleris, ein weltweit führender Anbieter von Aluminiumwalzprodukten, wurde in der Kategorie "Accredited Supplier" (Akkreditierter Lieferant) ausgezeichnet und erfüllt die höchsten Anforderungen an Spitzenleistungen.

"Wir sind stolz darauf, 2018 zum zweiten Mal den Status eines Accredited Supplier erreicht zu haben - die höchste Lieferantenauszeichnung", so Dr. Ingo Kröpfl, Vice President des Bereichs "Global Aerospace" bei Aleris. "Wir werden uns weiter und noch intensiver dafür einsetzen, dieses Leistungsniveau zu halten."

Die Leistung und kontinuierliche Verbesserung von Aleris wurden 2015 und 2016 mit dem "Best Performer Award" (Preis für den Anbieter mit der besten Leistung) ausgezeichnet, gefolgt vom Status des Accredited Supplier 2017 und 2018.

Aleris liefert Platten, Bleche und Zuschnitte aus zertifizierten Aluminiumlegierungen, die dann zur Herstellung von Komponenten für Airbus-Flugzeuge verwendet werden. Der Accredited Supplier Award würdigt zudem den erfolgreichen Anlauf der Produktionsstätte von Aleris in Zhenjiang, China.

Der globale Flugzeughersteller arbeitet weltweit mit mehr als 12.000 Lieferanten zusammen und würdigt seit 2012 über das SQIP-Programm industrielle Spitzenleistungen von Unternehmen und Subunternehmern, die Teil seiner Lieferkette sind.

Informationen zu Aleris

Aleris ist ein in Privatbesitz befindlicher, weltweit führender Anbieter von Aluminiumwalzprodukten für verschiedene Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Automobiltechnik, Bauwesen, Handelstransport und industrielle Fertigung. Mit Hauptsitz in Cleveland, Ohio betreibt Aleris Produktionsstätten in Nordamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.aleris.com.

