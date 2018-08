Alice Salomon Hochschule: DIE ZEIT zeigt künftiges Gedicht

Hamburg - - Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Die Wochenzeitung DIE ZEIT druckt in ihrer heute erscheinenden Ausgabe das Gedicht, das auf der Fassade der Berliner Alice Salomon Hochschule angebracht werden soll. Es ist ein achtzeiliges ...

Die Wochenzeitung DIE ZEIT druckt in ihrer heute erscheinenden Ausgabe das Gedicht, das auf der Fassade der Berliner Alice Salomon Hochschule angebracht werden soll. Es ist ein achtzeiliges Gedicht der Lyrikerin Barbara Köhler, das mit den Zeilen "SIE BEWUNDERN SIE BEZWEIFELN SIE ENTSCHEIDEN" beginnt und mit dem katalanischen Wunsch "BON DIA" und dem englischen "GOOD LUCK" endet.

Bislang war an der Fassade das spanischsprachige Gedicht "avenidas" von Eugen Gomringer angebracht. Um dieses Gedicht war eine lange Debatte um Sexismus und Kunstfreiheit entbrannt, an deren Ende sich die Hochschule entschieden hatte, die Fassade künftig alle fünf Jahre neu zu gestalten - und Gedichte von Trägern des Alice Salomon Poetik Preises zu präsentieren. Eine von diesen Preisträgern ist die 1959 geborene Barbara Köhler. Gomringers Gedicht bleibt im Sockelbereich erhalten. In der ZEIT schreibt Barbara Köhler: "Ich habe den Vorschlag gemacht, der Hochschule ein Gedicht zu schenken, um eine Debatte, die nach meinem Dafürhalten gründlich schieflief, womöglich in eine andere Richtung zu bewegen, sie vielleicht ein bisschen ad absurdum zu führen."

In Köhlers Gedicht sind noch Fragmente des Gedichts "avenidas" von Eugen Gomringer zu sehen. Hierzu teilt Köhler mit: "Das neue Gedicht ist ein Teil dieser Geschichte, es macht nicht Schluss damit, nur eine weitere Schicht: Aus dem Gedicht davor ist ein Gedicht dahinter geworden. Durch die Schrift lässt sich in die Zeit sehen: Das Aktuelle erinnert das Vorherige, nimmt es auf, löscht es nicht aus." DIE ZEIT zeigt die stilisierte Fassade der Hochschule mit der Skizze des Gedichtes. Das Gedicht soll im Laufe des Septembers angebracht werden

