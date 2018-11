All for One Steeb AG: Vorläufige Kennzahlen zum Geschäftsjahr 2017/18 / Strategieoffensive 2022 / Prognose für 2018/19 und Mittelfriststrategie

All for One Steeb AG, DE0005110001

Filderstadt, 16. November 2018 - Nach einem starken 4. Quartal (Jul - Sep

2018) und ersten vorläufigen, noch ungeprüften Kennzahlen hat die All for

One Steeb AG, führendes IT- und Beratungshaus und gefragter

Digitalisierungspartner im Mittelstand, im Geschäftsjahr 2017/18 (Okt 2017 -

Sep 2018) einen Umsatz in Höhe von 332,5 Mio. EUR (plus 11%, 2016/17: 300,5

Mio. EUR) sowie ein EBIT von 20,6 Mio. EUR (plus 3%, 2016/17: 20,1 Mio. EUR)

erzielt. Die Resultate 2017/18 liegen somit umsatzseitig im oberen Bereich,

EBIT-seitig im unteren Bereich des Zielkorridors. Die Gesellschaft hatte für

2017/18 mit einem Umsatz zwischen 325 Mio. und 335 Mio. EUR sowie einem EBIT

zwischen 20,5 Mio. und 22,0 Mio. EUR gerechnet. Im Zuge der Digitalen

Transformation mit dem forcierten Generationswechsel von SAP ERP auf SAP

S/4HANA erwiesen sich auch im 4. Quartal (Jul - Sep 2018) die Erlöse mit

Cloud Services und Support sowie die wiederkehrenden Erlöse als zentrale

Wachstumstreiber.

Im Rahmen der heute beschlossenen Strategieoffensive 2022 wird All for One

Steeb massiv in TOP-Themen wie SAP S/4HANA und Cloud Services, in neue

Wachstumsfelder wie IT Security, New Work und eigene Lösungen auf Cloud

Plattformen, genauso wie in das Enablement von Mitarbeitern und

Akquisitionen sowie in die Implementierung neuester Technologien

investieren. Zum Ende des Geschäftsjahres 2022/23 sollen Umsätze zwischen

550 Mio. und 600 Mio. EUR und eine EBIT-Marge oberhalb von 7% erzielt

werden.

Für das Übergangsjahr 2018/19 rechnet die Gesellschaft aufgrund der

forcierten Transformation von Einmalumsätzen mit Softwarelizenzen hin zu

wiederkehrenden Cloud Umsätzen mit einem Gesamtumsatz im Bereich zwischen

345 Mio. und 355 Mio. EUR. Die Umsetzung der Strategieoffensive dürfte auf

EBIT-Ebene einmalig zu Sonderbelastungen im mittleren einstelligen

Millionenbereich führen. Ohne diese Einmalbelastung soll das EBIT 2018/19 im

Bereich von 21 Mio. bis 22 Mio. EUR liegen. Ab 2019/20 wird mit einem

Anstieg der EBIT-Marge gerechnet.

Ihren endgültigen Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2017/18

veröffentlicht die All for One Steeb AG planmäßig zur Bilanzpressekonferenz

am 17. Dezember 2018. Erläuterungen zu den in dieser Mitteilung verwendeten

Finanzkennzahlen sind unter https://www.all-for-one.com/kennzahlenFAQ zu

finden.

Kontakt:

All for One Steeb AG, Dirk Sonntag,

Leiter Corporate & Investor Relations, Tel. 0049 (0)711 78807-260, E-Mail

dirk.sonntag@all-for-one.com

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Zur Fortsetzung der erfolgreichen 10-Jahresentwicklung sowie zur Umsetzung

der Strategieoffensive 2022 hat der Aufsichtsrat der All for One Steeb AG

die zum 30. September 2019 auslaufenden Vorstandsverträge mit

Vorstandssprecher Lars Landwehrkamp und Finanzvorstand Stefan Land vorzeitig

um weitere vier Jahre bis 30. September 2023 verlängert.

