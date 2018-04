ALLFINANZ Spectra von Munich Re verwandelt Vorabbewertungschaos in sofortige Geschäftsabschlüsse, STP und Analysen

Munich Re Automation Solutions Ltd, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Neugeschäft- und Underwriting-Lösungen, revolutioniert erneut die Lebensversicherungsautomation durch die Einführung von ALLFINANZ Spectra. Die cloudbasierte Lösung Spectra verwandelt einen ineffizienten Vorabbewertungsprozess in Geschäftsabschlüsse. Spectra bringt die Kaufentscheidung in die ersten zwei Minuten des Kontakts.

Das Interesse der ungeduldigen Kunden von heute bleibt erhalten. Höhere Risiken versinken nicht im Sumpf abschreckender, den Abschluss verhindernder Umwege. Alle Parteien wissen in wenigen Minuten, wer versicherbar ist, in welchen Tariftypen, und wer nicht. Versicherungsvertreter können mit einer Anforderung einen oder mehrere Versicherungen bezüglich mehrerer Leistungsarten nachfragen.

„Die viele Arbeit, die Versicherungsvertreter und Zeichner in Vorabbewertungen investieren, ist häufig vergeblich“, so Colm Kennedy, Executive Vice President Americas bei Munich Re Automation Solutions. „Anfragen verstopfen häufig die Schreibtische der Zeichner mit Telefongesprächsnotizen oder verschlingen Stunden für das Schreiben von E-Mails. Die Konversionsraten sind mit 4 % niederschmetternd. Die sich aus dieser Situation ergebenden schnellen Kostenvoranschläge laufen Gefahr, in sich nicht schlüssig zu sein, da die Daten aus dieser Phase niemals bis in die Rules Engines gelangen, um dort Informationen für formelle Entscheidungen bereitzustellen.“

„Spectra beseitigt diese Probleme und kann weltweit für Berater und Personal auf jeder Plattform innerhalb von Tagen eingesetzt werden“, so Kennedy weiter. Die intuitive grafische Anzeige bzw. das Spektrograph von Spectra zu den versicherungstechnischen Ergebnissen zeigt Versicherungsmaklern und potenziellen Kunden unmittelbar die Ergebnisse, wie sie nach dem Versicherungsregelwerk des Versicherers berechnet wurden. In gleicher Weise verarbeiten und nutzen Rules Engines den zuvor verschwendeten Input und die Geschäftsanalytik von Hunderten von Vorabbeurteilungen pro Woche.

Kennedy ergänzte: „Vertriebsabteilungen und potenzielle Kunden profitieren davon, wenn Spectra Upsells, Cross-sells oder Down-sells vorschlägt. Kunden mit hohem Risiko, die man verloren hätte – oder Verkäufe mit garantiertem Einkommen, die man verpasst hätte – steigern nun die Gewinne von Versicherungsvertretern und Versicherungen. Gleichzeitig rückt die Versicherung von Personen, die dachten, sie wären nicht zu versichern, in den Bereich des Möglichen.“

Engpässe bei den Zeichnern werden beseitigt, einheitliche Beurteilungen werden Wirklichkeit und Vertreiber werden informiert. ALLFINANZ Spectra ist eine schlüsselfertige Lösung, die ohne IT-Aufwand implementiert und Ihrem gesamten Vertriebsnetz schnell bereitgestellt werden kann.

„Jeder Verkauf hat auch ein emotionales Element“, so Kennedy. „Lass Interesse nicht versiegen – oder andere Makler sich dazwischendrängen –, nur weil alte Verfahren nicht von der Stelle kommen."

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180417005027/de/