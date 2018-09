Allg. Zeitung Mainz: Debakel / Frank Schmidt-Wyk zum Moorbrand im Emsland

Mainz - "Wir haben hier wirklich eine Scharte auszuwetzen", analysierte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen am Wochenende bei ihrem Besuch im Emsland messerscharf. Immerhin: Die Ministerin gab sich einsichtig und angemessen kleinlaut. Das war auch das Mindeste, worauf die Bevölkerung in ...

Mainz - "Wir haben hier wirklich eine Scharte auszuwetzen", analysierte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen am Wochenende bei ihrem Besuch im Emsland messerscharf. Immerhin: Die Ministerin gab sich einsichtig und angemessen kleinlaut. Das war auch das Mindeste, worauf die Bevölkerung in der Region hoffen durfte. Verantwortliche der Bundeswehr vor Ort hatten zunächst ganz andere Töne angeschlagen, nachdem der Abschuss einer Rakete durch einen Kampfhubschrauber einen gigantischen Schwelbrand im ausgetrockneten Moor ausgelöst hatte. Ein Sprecher verstieg sich sogar zu dem dummdreisten Kommentar, dass es wegen der hohen Temperaturen auch ohne Raketenabschuss vermutlich zu einem Brand gekommen wäre. Viel zu lange zögerte das Militär, umliegende Feuerwehren um Hilfe zu rufen, hielt es zunächst auch nicht für nötig, die Bevölkerung umfassend zu informieren. Mit einer Mischung aus Arroganz, Ignoranz und Hilflosigkeit verschlimmerte die Bundeswehr das von ihr angerichtete Unglück zu einer dreifachen Katastrophe für die Umwelt, die Menschen des Emslandes und die Streitkräfte selbst. Es ist nicht nur ein Kommunikationsdesaster, dem sich von der Leyen im Emsland stellen muss, sondern ein weiteres Fiasko in einer langen Kette von Debakeln für die gesamte Bundeswehr. Wieder einmal offenbart die Truppe eklatante Schwächen in der Führung, der Einsatzbereitschaft und der technischen Ausrüstung. Diesmal ist das dadurch ausgelöste Desaster sogar so groß, dass es aus dem Weltall sichtbar ist. Von der Leyen hat noch viel Arbeit vor sich, um diese Glut auszutreten.

