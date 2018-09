Allg. Zeitung Mainz: Hochsensibel / Reinhard Breidenbach zur Gesundheits-App

Mainz - Der Einsatz hoch entwickelter Technik in der Medizin ist sehr löblich. Vorausgesetzt, sie dient in allererster Linie den Patienten. Die neue Gesundheits-App "Vivy" wird nun von vielen Seiten bejubelt. Eine Menge Vorschusslorbeeren werden da verteilt. Wirklich zu Recht? Stutzig ...

Mainz - Der Einsatz hoch entwickelter Technik in der Medizin ist sehr löblich. Vorausgesetzt, sie dient in allererster Linie den Patienten. Die neue Gesundheits-App "Vivy" wird nun von vielen Seiten bejubelt. Eine Menge Vorschusslorbeeren werden da verteilt. Wirklich zu Recht? Stutzig macht der Hinweis, die App solle an Impftermine und Vorsorgeuntersuchungen erinnern. Das sind eigentlich organisatorische Banalitäten, für die es keine App braucht. Ferner ist zu lesen, für einen Medikamentencheck müsse ein Code auf der Packung oder dem Medikationsplan eingescannt werden. Das klingt danach, als müsse der Patient sehr fit sein. Die wichtigste aller Fragen: Wie steht es um die Datensicherheit? Natürlich werden da jetzt heilige Eide geschworen, es könne nichts passieren. Das klingt naiv. Die Zahl der Angriffe gerade auf Smartphones steige immer weiter, sagt auf Nachfrage der Sprecher des Chaos Computer Clubs. Und die wissen dort, wovon sie reden. Auf den Einzelnen bezogen sind Gesundheitsdaten, genauer gesagt: Krankheitsdaten, so ziemlich das Sensibelste, was es gibt. Die Frage, für wen sie möglicherweise lukrativ und zum Hacker-Objekt werden könnten, ist da fast zweitrangig. Es geht um den allerengsten Schutzbereich jedes Menschen. Und der ist mit einer zusätzlichen App, man mag es drehen und wenden wie man will, unsicherer als jetzt ohnehin schon. Mag sein, dass die App für Kassen und Ärzte einen Vorteil bringt. Aber die sind nicht in erster Linie die Betroffenen, wenn's denn doch schiefgeht, mit der Datensicherheit.

