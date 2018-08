Allgeier SE: Allgeier baut das internationale Softwarenentwicklungsgeschäft im Geschäftsbereich Technology deutlich aus

ALLGEIER SE, DE000A2GS633

München, 13. August 2018 - Die Allgeier SE, München (ISIN DE000A2GS633, WKN A2GS63), beschleunigt mit einer weiteren Akquisition die Entwicklung zu einem international tätigen Softwareentwicklungsunternehmen. Am heutigen Tag hat die Allgeier SE einen Kaufvertrag zum Erwerb der Mehrheit der Geschäftsanteile des Softwareentwicklungsunternehmens iQuest Group unterzeichnet.

iQuest ist ein internationales Softwareunternehmen mit rund 700 hochqualifizierten Mitarbeitern, die in den Entwicklungszentren in Cluj, Bukarest, Sibiu, Brasov und Craiova in Rumänien sowie an den weiteren Standorten in Deutschland, der Schweiz und Polen tätig sind. iQuest wurde 1998 gegründet und erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von mehr als 30 Mio. Euro bei einer bereinigten operativen EBITDA-Marge von rund 15 Prozent. Die Gesellschaft erstellt individuelle Softwarelösungen für große internationale Kunden insbesondere aus den Branchen Life Sciences, Telekommunikation, Finanzdienstleistungen, Verkehr und Energie. Mit der Beteiligung baut Allgeier die Kompetenz in der Entwicklung komplexer Softwarelösungen für geschäftskritische Unternehmensprozesse weiter aus und setzt die Internationalisierung der Gruppe fort. Mit dem deutlichen Ausbau seiner Nearshoring-Ressourcen innerhalb der EU bietet Allgeier künftig noch höhere Skalierbarkeit durch ein flexibles, an den Bedürfnissen der Kunden orientiertes Service- und Delivery-Modell. Allgeier verfügt neben den deutschen Standorten bereits über europäische Entwicklungsstandorte in Prag (Tschechische Republik) und Timisoara (Rumänien) sowie internationale Entwicklungszentren in Indien, Vietnam und China mit insgesamt über 5.000 Software-Experten.

Der Erwerb steht unter dem Vorbehalt der Kartellfreigabe in Deutschland sowie weiterer Closing-Bedingungen. Die Durchführung des Kaufvertrags wird in den kommenden vier bis sechs Wochen erwartet. Allgeier wird dann ca. 67 Prozent der Geschäftsanteile für einen Kaufpreis im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erwerben. Cornelius Brody, der Gründer von iQuest, bleibt mit ca. 21 Prozent für die nächsten Jahre am Unternehmen beteiligt. Das operative Management hält eine Beteiligung von insgesamt ca. 12 Prozent.

Getrieben durch die globale Digitalisierung und die rasante technologische Entwicklung besteht an den weltweiten Märkten eine hohe Nachfrage nach hochagiler Software- und Applikationsentwicklung. Themen wie das Internet der Dinge (IoT), Industrie 4.0 und die zielgerichtete Nutzung großer Datenmengen bis zur Einbeziehung künstlicher Intelligenz haben über alle Branchen hinweg rasche Änderungen für Geschäftsmodelle und IT-Systeme zur Folge. Vor dem Hintergrund dieser globalen Marktchancen ist der Erwerb der iQuest für Allgeier der nächste Schritt für den weiteren signifikanten Ausbau des Software-Entwicklungs- und -Services-Geschäfts. Nach der Integration von ca. 400 SAP-Spezialisten von Ciber im Jahr 2017 hat Allgeier zu Beginn dieses Jahres das globale High End-Softwareentwicklungsgeschäft mit der Akquisition des österreichischen Softwareentwicklungsspezialisten ANECON Software Design und Beratung G.m.b.H., Wien, verstärkt. Im Juni folgte die Akquisition der Objectiva Software Solutions, Inc., San Diego, Kalifornien, USA mit rund 450 hochqualifizierten Softwareentwicklern an den chinesischen Entwicklungszentren in Beijing und Xi'an.

Kontakt:

Allgeier SE Corporate Communications & Investor Relations Dr. Christopher Große Wehrlestraße 12 81679 München Tel.: +49 (0)89/998421-0 Fax: +49 (0)89/998421-11 E-Mail: ir@allgeier.com Web: www.allgeier.com

Allgeier SE ist eines der führenden IT-Unternehmen für digitale Transformation: Mit einer auf Innovationen und Zukunftstrends ausgerichteten Wachstumsstrategie sowie einem integrativen unternehmerischen Modell ergreift Allgeier die Chancen der Digitalisierung. Vier Segmente mit individuellen fachlichen und branchenbezogenen Schwerpunkten arbeiten gemeinsam für rund 3.000 Kunden aus nahezu allen Branchen. Mit rund 8.000 angestellten Mitarbeitern und mehr als 1.400 freiberuflichen Experten bietet Allgeier den Kunden als One-Stop-Shop ein umfassendes Lösungs- und Leistungsportfolio. Allgeier bildet mit einem hochflexiblen Delivery-Modell das komplette IT-Leistungsspektrum von Onsite über Nearshore bis hin zu Offshore ab: Mit starken Standbeinen in Indien, China und Osteuropa werden Flexibilität und höchste Skalierbarkeit der Leistungen sowie hochqualifiziertes Expertenwissen in der High-End-Softwareentwicklung sichergestellt. Zu den Kunden von Allgeier zählen global arbeitende Konzerne genauso wie innovative mittelständische Betriebe, die sich durch leistungsstarke IT-Lösungen, intelligente Software und flexible Personalservices strategische Vorteile sichern wollen. Die stark wachsende Gruppe mit Hauptsitz in München verfügt über mehr als 120 Niederlassungen in der DACH-Region, in elf weiteren europäischen Ländern sowie in Indien, China, Singapur, Vietnam, Malaysia, Japan, Südafrika, Australien, Mexiko und den USA. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Allgeier im fortgeführten Geschäft einen Konzernumsatz von 574 Mio. Euro. Allgeier SE zählt gemäß Lünendonk(R)-Liste 2018 "Die 25 führenden IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland" zu den Top 10 IT-Beratungs- und Individualsoftwareentwicklungsunternehmen in Deutschland. Allgeier Experts ist nach Lünendonk(R)-Marktsegmentstudie 2017 "Der Markt für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung von IT-Freelancern in Deutschland" unter den TOP 3 IT-Personaldienstleistern in Deutschland. Allgeier SE ist am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im General Standard gelistet (WKN A2GS63, ISIN DE000A2GS633). Weitere Informationen unter: www.allgeier.com.

13.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: ALLGEIER SE Wehrlestraße 12 81679 München

Deutschland Telefon: +49 (0) 89 - 99 84 21 0 Fax: +49 (0) 89 - 99 84 21 11 E-Mail: info@allgeier.com Internet: http://www.allgeier.com ISIN: DE000A2GS633 WKN: A2GS63 Indizes: CDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service

713761 13.08.2018 CET/CEST