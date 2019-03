Altasciences erhält CRO Leadership Award in fünf Kategorien

Altasciences, ein mittelständisches Auftragsforschungsinstitut (CRO), das auf einen flexiblen, innovativen Ansatz für die umfassende Arzneimittelentwicklung im Frühstadium spezialisiert ist, ist mit dem CRO Leadership Award 2019 in fünf verschiedenen Kategorien ausgezeichnet worden.

„Life Science Leader ist stolz darauf, erneut gemeinsam mit ISR Reports die CROs zu ehren, die sich mit Spitzenleistungen in den Bereichen Kompatibilität, Fähigkeiten, Expertise, Qualität, Zuverlässigkeit und Phase IV bewährt haben. Die Gewinner werden von ihren Pharmakunden ausgewählt, die ihre CROs anhand von über 20 verschiedenen Leistungskennzahlen bewerten. Unserer Ansicht nach stehen die CROs, die in diesem Jahr eine Auszeichnung erhalten, in der Tat branchenweit an der Spitze und verdienen diese Anerkennung. Als Top-Performer in einer dieser Kategorien beweist man ein hohes Maß an Expertise und Engagement für klinische Studien und die Bedürfnisse von biopharmazeutischen Unternehmen und ihren Patienten“, so Ed Miseta, Executive Editor, Life Science Leader.

Seit über 25 Jahren unterstützt Altasciences Sponsoren dabei, einen wichtigen Meilenstein nach dem anderen zu erreichen, damit sie fundierte, schnellere und ausgereiftere Entscheidungen in der frühen Phase der Arzneimittelentwicklung treffen können. Die Full-Service-Lösungen von Altasciences umfassen präklinische Sicherheitsprüfungen, klinische Pharmakologie, Bioanalyse, Programmmanagement, Medical Writing, Biostatistik und Datenmanagement, die alle auf konkrete Anforderungen der Sponsoren zugeschnitten werden können.

„Die Anerkennung der Branche in fünf verschiedenen Kategorien ist wirklich eine Ehre und Bestätigung für die engagierten und kompetenten Mitarbeiter, die bei Altasciences beschäftigt sind. Alta bedeutet ‚erhöht‘ auf Latein, Ausdruck unseres hohen Standards, unseres Einsatzes für Qualität und unseres Engagements für die Zufriedenheit unserer Kunden, die mit Altasciences von der Auswahl der Leitkandidaten bis zum Nachweis der klinischen Wirksamkeit zusammenarbeiten. Es ist großartig, dafür anerkannt zu werden, gemeinsam mit unseren Kunden Leben zu verändern“, sagte Chris Perkin, CEO von Altasciences.

Über Altasciences

Altasciences ist ein zukunftsorientiertes mittelgroßes Auftragsforschungsunternehmen, das Pharma- und Biotechnologieunternehmen jeder Größe mit einem bewährten, flexiblen Ansatz für klinische Studien der präklinischen und frühen Phase, angefangen bei der Auswahl der Hauptkandidaten bis zum Nachweis der klinischen Wirksamkeit, unterstützt. Seit über 25 Jahren begleitet Altasciences die Projekte seiner Kunden, um fundierte, schnellere und ausgereiftere Entscheidungen in der frühen Medikamentenentwicklung zu unterstützen.

