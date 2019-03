Altiplano meldet positiven Cashflow aus dem Betrieb in Chile im vierten Quartal EDMONTON, 28. März 2019 ? Altiplano Metals Inc. (TSXV: APN) (OTCQB: ALTPF) (WKN: A2JNFG) (?Altiplano? oder das ?Unternehmen?) hat sein Massenprobenahmeprogramm

EDMONTON, 28. März 2019 ? Altiplano Metals Inc. (TSXV: APN) (OTCQB: ALTPF) (WKN: A2JNFG) (?Altiplano? oder das ?Unternehmen?) hat sein Massenprobenahmeprogramm abgeschlossen und freut sich die Ergebnisse der historischen Kupfer-Gold-Mine Farellon unweit von La Serena (Chile) für das vierte Quartal (Oktober bis Dezember 2018) bekannt zu geben. Das Programm war darauf ausgelegt, die Rentabilität des Betriebs bei Farellon angesichts der niedrigeren Kupferpreise, die im zweiten Halbjahr 2018 vorherrschten, zu prüfen.

CEO John Williamson erklärte: ?Wir freuen uns sehr, trotz der damaligen Kupferpreise von im Schnitt weniger als 2,80 US-Dollar pro Pfund ein positives Quartal im Projekt Farellon zu erzielen. Wir haben noch viel zu tun, aber angesichts der Stabilisierung der Produktion und der Gehaltskontrolle in dem aktuellen von steigenden Kupferpreisen geprägten Umfeld können wir uns Wachstumsstrategien für Farellon, Laura und die Erzgangsysteme Rosario zuwenden.?

Zwischen dem 1. Oktober und 31. Dezember förderte das Unternehmen 11.365 Tonnen mineralisiertes Material bei Farellon und verarbeitete 7.988 Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 1,46 % Cu. Das Unternehmen nahm im Laufe des vierten Quartals 695.000 US-Dollar aus dem Verkauf dieses Materials ein, was einer operativen Marge von 63.500 US-Dollar aus der Betriebstätigkeit in Chile entspricht.

Über Altiplano

Altiplano Metals Inc. (APN: TSX?V) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das auf die Evaluierung und den Erwerb von Projekten mit großem Ausbaupotenzial - von der Entdeckung bis hin zum Endstadium der Produktion - in Kanada und auch anderen Ländern spezialisiert ist. Die Unternehmensführung hat bereits mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie Chancen nutzen, Herausforderungen erfolgreich bewältigen und Wertschöpfung für das Unternehmen generieren kann. Nähere Einzelheiten zu Altiplano finden Sie auf der Webseite www.apnmetals.com.

FÜR DAS BOARD:

?John Williamson? e.h.

President und CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Jeremy Yaseniuk, Director

jeremyy@apnmetals.com

Tel: (604) 773-1467

Altiplano Metals Inc.

10545-45 Avenue NW

250 Southridge, Suite 300

Edmonton, AB KANADA T6H 4M9

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als ?Regulation Services Provider? bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen, die als ?zukunftsgerichtete Aussagen? zu betrachten sind. Alle Aussagen in dieser Meldung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Erkundungsbohrungen, Abbauarbeiten sowie Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen erwartet, beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Erwartungen abweichen könnten, zählen Marktpreise; Abbau- und Explorationserfolge; die Beständigkeit der Mineralisierung; Unsicherheiten in Verbindung mit der Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Besitzansprüche einzuholen; Verzögerungen aufgrund von Einsprüchen Dritter; Änderungen in der Regierungspolitik für den Bergbau und die Rohstoffexploration und -gewinnung; die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Investoren werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass solche Aussagen nicht als Garantie für zukünftige Leistungen zu verstehen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den Prognosen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Für weitere Informationen über das Unternehmen sind die Investoren angehalten, die regelmäßig veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR (www.sedar.com) einzusehen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!