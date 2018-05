AlzChem Group AG: AlzChem im ersten Quartal mit Ergebniswachstum von 12,3%; Prognose für 2018 bestätigt

AlzChem Group AG, DE000A0AHT46

AlzChem im ersten Quartal mit Ergebniswachstum von 12,3%; Prognose für 2018 bestätigt

Umsatz wächst um 3,7% gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 94,5 Mio. EUR EBITDA mit 15 Mio. EUR rund 12% über Vorjahr; EBITDA-Marge bei rund 16% Spatenstich für neue CreAMINO(R)[1]- Produktionsanlage in Trostberg im März 2018 erfolgt Prognose für das Gesamtjahr 2018 bestätigt

Trostberg, 15. Mai 2018 - Die AlzChem Group AG (WKN: A0AHT4), ein vertikal integrierter Spezialchemie-Anbieter mit führender Marktposition in ausgewählten Nischenmärkten, konnte im ersten Quartal 2018 umsatz- und ergebnisseitig deutlich gegenüber dem Vorjahreszeitraum wachsen. Der Umsatz konnte um 3,7% gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 94,5 Mio. EUR gesteigert werden, das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 12,3% auf 15,1 Mio. EUR. Dabei konnte sich die AlzChem Group auch auf Seiten der Profitabilität steigern: die EBITDA-Marge wuchs gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,2 Prozentpunkte auf 15,9%.

Zur positiven Umsatzentwicklung trug insbesondere das Segment Specialty Chemicals bei, dessen Wachstum den leichten Umsatzrückgang in den anderen Segmenten überkompensieren konnte. In Europa und Asien profitierte AlzChem vom Marktwachstum. Dabei wuchs die Nachfrage - wie schon im Vorjahr - auf einem sehr hohen Niveau weiter.

Ulli Seibel, Vorstandsvorsitzender der AlzChem, kommentiert: "Wir sind mit der Entwicklung im ersten Quartal hochzufrieden und sehen zuversichtlich auf den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres. Im Segment Specialty Chemicals haben erfreulicherweise alle Produktgruppen zu diesem guten Ergebnis beitragen können. Mit dem Spatenstich für die neue CreAMINO(R)-Produktionsanlage und dem aktuellen Baufortschritt in Trostberg liegen wir voll im Zeitplan. Im Segment Basics & Intermediates sind wir mit den Planungen für den Ausbau unserer Nitrilanlagen auf Kurs. Hier wird der Spatenstich im Sommer dieses Jahres erfolgen. Wir sehen uns über alle Segmente hinweg gut aufgestellt, um auch zukünftig weiter zu wachsen."

Auf Basis der Unternehmensentwicklung im ersten Quartal 2018 sowie der allgemeinen Marktlage bestätigt AlzChem ihre Prognose für das Gesamtjahr 2018 und geht unverändert davon aus, ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie ein EBITDA von 49 bis 54 Mio. EUR zu erreichen.

Geschäftsentwicklung der Segmente im ersten Quartal 2018

Einheit Quartal 2017 Quartal 2018 Delta Umsatz TEUR 91.161 94.522 3.361 Specialty Chemicals TEUR 48.745 53.917 5.172 Basics & Intermediates TEUR 35.660 34.155 -1.505 Other & Holding TEUR 6.772 6.450 -322 EBITDA TEUR 13.408 15.057 1.649 Specialty Chemicals TEUR 10.945 12.649 1.704 Basics & Intermediates TEUR 2.179 1.060 -1.119 Other & Holding TEUR -570 759 1.329 EBITDA Marge % 14,7 15,9 1,2 % Punkte Specialty Chemicals % 22,5 23,5 1,0 % Punkte Basics & Intermediates % 6,1 3,1 -3,0 % Punkte Other & Holding % -8,4 11,8 20,2 % Punkte

Über die AlzChem Group AG Die AlzChem Group AG ist ein vertikal integrierter Hersteller von diversen Chemieprodukten, die auf der NCN-Kette basieren. Dabei handelt es sich um Produkte mit typischer Stickstoff-Kohlenstoff-Stickstoff-Bindung, die in einer Vielzahl von Branchen Anwendung finden. Das Unternehmen hat eine führende Marktposition in ausgewählten Nischenmärkten, darunter die Märkte für Futtermittelzusatzstoffe und Nahrungsergänzungsmittel. Der strategische Wachstumsfokus und der Schwerpunkt der umfangreichen Forschung und Entwicklung liegen auf dem Geschäftssegment Specialty Chemicals. Das Unternehmen hat rund 1.500 Mitarbeiter an vier Standorten in Deutschland und drei weiteren im Ausland.[1] CreAMINO(R) ist eine Marke der Evonik Industries AG.

15.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: AlzChem Group AG Dr.-Albert-Frank-Str. 32 83308 Trostberg

Deutschland Telefon: +498621862888 Fax: +49862186502888 E-Mail: ir@alzchem.com Internet: www.alzchem.com ISIN: DE000A0AHT46 WKN: A0AHT4 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service

685521 15.05.2018