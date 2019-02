14.02.2019 - 17:01 Uhr Am helllichten Nachmittag in Böbing: Mann will Kind in Auto locken

Ein wildfremder Mann fordert ein Kind auf in sein Auto zu steigen: Wieder einmal ist es passiert. Diesmal in Böbing. Am helllichten Nachmittag. Nach einem Vorfall in Schwabsoien und der aktuellen Meldung aus Böbing mahnen Schulleitungen und Polizei indes vor Panikmache. Trotzdem: Die Eltern sind in Hab-Acht-Stellung. Den vollständigen Artikel auf merkur-online.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick