01.05.2018 - 00:07 Uhr Am Mönch und in Arolla VS von Sturm überrascht: 6 Tote in den Schweizer Bergen

14 Skitouren-Fahrer aus Deutschland, Italien und Frankreich sind am Sonntag oberhalb von Arolla VS in eine Schlechtwetterfront geraten und mussten die Nacht im Freien verbringen. Vier von ihnen starben. Fünf sind in kritischem Zustand. Am Mönch kamen zwei weitere Bergsportler ums Leben. Den vollständigen Artikel auf blick.ch lesen. Zum Nachrichtenüberblick