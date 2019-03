Amazfit von Huami wird auf MWC vorgestellt und eröffnet neues Kapitel globaler Expansion

Barcelona, Spanien - Am 25. Februar 2019 fand auf dem Mobile World Congress in Barcelona die Vorstellung von Amazfit von Huami statt. Sämtliche Produkte - von Smartwatches, intelligenten Armbändern, elektrischen Zahnbürsten, Sportschuhen und Sportbekleidung über professionelle Ausrüstungen für das Monitoring bei Tennis, ...

Barcelona, Spanien - Am 25. Februar 2019 fand auf dem Mobile World Congress in Barcelona die Vorstellung von Amazfit von Huami statt. Sämtliche Produkte - von Smartwatches, intelligenten Armbändern, elektrischen Zahnbürsten, Sportschuhen und Sportbekleidung über professionelle Ausrüstungen für das Monitoring bei Tennis, Fußball und Golf bis hin zur selbst entwickelten, tragbaren AI Chip Huangshan No.1 (MHS001) - wurden ausgestellt und eröffnen ein neues Kapitel der globalen Expansion

Das Jahr 2018 bedeutet einen Markstein in der Entwicklungsgeschichte der Huami Corporation. Seit Februar ist die Huami Corporation an der Börse von New York notiert (NYSE: HMI) und damit das erste Unternehmen der Firmenfamilie von Xiaomi auf dem Aktienmarkt der USA und die erste an der NYSE verzeichnete chinesische Firma für intelligente Hardware. Huami engagiert sich für Innovation und eine führende Stellung im Bereich intelligenter, tragbarer Technik und betreibt mit seiner Eigenmarke Amazfit die Expansion auf dem globalen Markt.

Gute internationale Entwicklung mit weiter wachsendem Absatz von Amazfit

Huami ist bekannt für Design und Herstellung des "Mi Band" von Xiaomi. Aber auch die Eigenmarke Huami Amazfit hat im Jahr 2018 rapide Entwicklung erlebt. Den Zahlen des Finanzberichtes für das dritte Quartal 2018 der Huami Corporation zufolge wuchs der Umsatz seiner Eigenmarke im dritten Quartal weiter - um 172,8 % im Jahresvergleich. Gleichzeitig ist der Anteil der Exporte deutlich gestiegen. Im dritten Quartal standen die Auslieferungen der internationalen Version für 42,7 % des Gesamtabsatzes. In anderen Worten: Die Eigenmarke von Huami hat weltweit Bekanntheit erlangt. Dies ist zudem Beleg des Erfolges der Marke, die seit ihrer Gründung vor drei Jahren in 45 Ländern und Regionen eingeführt wurde.

Seit der ersten Vorstellung der Amazfit-Smartwatch für den Sport hat die Produktreihe immer mehr Anerkennung und Kundenzufriedenheit gewonnen. Zudem ist das Interesse an Amazfit-Produkten auf dem internationalen Markt gestiegen. Im Juli 2018 wurden international bis zu eine Million Amazfit-Smartwatches verkauft; Amazfit Bip war im zweiten Quartal 2018 weltweit die Nummer drei der bestverkauften Smartwatches und wurde von der internationalen Technikveröffentlichung BGR als "Best Overall Smartwatch" benannt. Zudem war Amazfit weltweit die viertgrößte Marke von Smartwatches.

Die überzeugende Performance und Entwicklung auf dem weltweiten Markt hat die Entschlossenheit von Huami, auf die internationalen Märkte zu expandieren, weiter bestärkt. Zudem spiegelt es die Vielfalt der Marke Amazfit und der herausragenden Kompetenzen bei Design und Produktion wieder, welche das Unternehmen in die Lage versetzen, in die Bereiche Sport, Gesundheit und künstliche Intelligenz zu expandieren und nach und nach seine spezifischen Kompetenzen zu zeigen. Die Huami Corporation hat mit der internationalen Entwicklung der Marke Amazfit eine weitere Expansion angestoßen, die Möglichkeiten und Herausforderungen mit sich bringt.

Der Absatz der gemeinsamen Produkte von Huami und Xiaomi wächst weiterhin explosiv. Die Einführung des "Mi Band 3" ist weiterhin ein großer Erfolg. In fünfeinhalb Monaten wurden mehr als 10 Millionen Einheiten des Mi Band 3 ausgeliefert; die Auslieferung des Mi Band 2 übersteigt 30 Millionen Einheiten. Dies ist ein klassischer Fall von Produkten, die genau im Trend liegen. Dem letzten Bericht von IDC* zufolge ermöglichte die enge Zusammenarbeit der zwei Partner im dritten Quartal 2018 den Wearables von Xiaomi, einmal mehr die Nr. 1 nach Marktanteil zu werden. Mit 6,9 Millionen Einheiten gegenüber 1,9 Millionen Einheiten auf dem vierten Platz wurde die Konkurrenz deutlich in die Schranken verwiesen.

Expansion auf den globalen Markt durch Lokalisierung der Produkte von Amazfit

Amazfit Smartwatches wurden in Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika verkauft. Sie sind in 45 Ländern und Regionen erhältlich, darunter USA, Kanada, Deutschland, Italien, Spanien, Schweiz, Finnland, Japan und Singapur. Mit der Steigerung der Beliebtheit von Amazfit auf den internationalen Märkten und der Bekanntheit bei mehr und mehr Nutzern weltweit ist Huami jetzt eine globale Marke für nationale und internationale Verbraucher.

Die Expansion auf internationale Märkte hängt nicht nur von exquisiteren und innovativeren Produkten sowie umfassenden Diensten hoher Qualität ab, sondern auch von der Expansion der Anwendungsmöglichkeiten und dem Aufbau einer Struktur. Die Huami Corporation schenkt dem Produktsupport für internationale Kunden besondere Aufmerksamkeit. Kunden aus dem Ausland sollen bessere und innovativere Erfahrungen für ihren wachsenden, vielfältigen Bedarf erhalten. Die Amazfit Verge wurde auf dem chinesischen Festland eingeführt und verfügt über Xiao AI von Xiaomi, den intelligenten Voice-Assistenten am Handgelenk, was intelligente Steuerung des Heims zur Realität macht. In den internationalen Versionen wird die Amazfit Verge künftig auch über einen Voice-Assistenten verfügen.

Anspruchsvolle Mission und Zukunftspläne: Weitere Maßnahmen von Huami

Mit weiter wachsendem Marktanteil auf dem globalen Markt der intelligenten Wearables hat die Huami Corporation stete Entwicklung in den internationalen Märkten und einer Reihe anderer Bereiche bewiesen. Der erfolgreiche Erwerb der Kernaktiva von PEI von Adidas und von Zepp und die erfolgreiche Einführung der weltweit ersten tragbaren AI Chip Huangshan No. 1 (MHS001) stellen klar, dass Huami entschlossen und in der Lage ist, sich auf dem weltweiten Markt der intelligenten Wearables durchzusetzen.

Die Huami Corporation setzt sich als Zweck und Ziel der Zukunft, durch Wissenschaft und Technik allen Verbrauchern weltweit mehr Sport und Gesundheit verfügbar zu machen. So wurde beispielsweise mit der US-Uhrenmarke TIMEX zusammengearbeitet, um einen weltweiten Vermarktungskanal zur gemeinsamen Auslieferung einer neuen Generation tragbarer Produkte für Verbraucher auf der ganzen Welt aufzubauen. Es wurde eine globale strategische Zusammenarbeit mit McLaren Applied Technologies vereinbart, einer bekannten Firma für Renntechnik, in deren Rahmen gemeinsam Markenprodukte entwickelt werden, die Nutzern das Monitoring biometrischer Daten und Sportdaten in einschlägigen Feldern wie Gesundheit und E-Sports bieten. Zudem gab es Investitionen in das Halbleiter-Start-up GreenWaves Technologies, um die Struktur und Ansammlung des "RISC-V IoT"-Systems und künstlicher Intelligenz weiter auszubauen.

Im Zuge dieser Reihe von Maßnahmen wächst der globale Einfluss der Huami Corporation weiter, was wiederum neue Gelegenheiten für Produkte und Entwicklung auf dem globalen Markt eröffnet. Künftig wird die Huami Corporation sich weiterhin dafür engagieren, jedermann Zugriff auf Dienste im Bereich des Sportes und der Gesundheit zu eröffnen - in Stadt und Land in China, Südostasien und Afrika wie auch in den entwickelten Gebieten Europas und Amerikas. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass die globale Expansion von Huamis Amazfit erst begonnen hat. Es harren eine große Welt und Zukunft.

