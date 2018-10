American Manganese plant die Verarbeitung einer metrischen Tonne Kathoden-Ausschussmaterial in einer Pilotanlage AMY wird ferner Patentschutz für das neue Recycling-Verfahren anmelden 10. Oktober 2018 - Surrey, BC - Larry W. Reaugh,

10. Oktober 2018 - Surrey, BC - Larry W. Reaugh, der President und Chief Executive Officer von American Manganese Inc. (?American Manganese? oder ?AMY? oder das ?Unternehmen?) (TSX.V: AMY | OTC-US: AMYZF; | FSE: 2AM), freut sich, bekannt zu geben, dass von einem Metall-Recyclingunternehmen mit Sitz in den USA eine (1) metrische Tonne Kathoden-Ausschussmaterial eingegangen ist; der Recycler sammelt jeden Monat große Mengen dieses Materials. AMY wird unmittelbar mit den Vorbereitungen für die Rückgewinnung der Batteriematerialien aus diesem Kathoden-Ausschussmaterial beginnen; dabei kommt das eigentumsrechtlich geschützte Verfahren zum Einsatz.

Ferner hat das Unternehmen eine Antwort an den Patentprüfer gesandt und alle erforderlichen Änderungen an der Patentanmeldung vorgenommen.

?Durch den Einsatz unserer neuartigen Kombination aus Reagenzien und Grundverfahren werden mit den Versuchen in der Pilotanlage die realen Bedingungen eines geschlossenen Kreislaufs repliziert und Daten für ein effizientes Scale-up einer ertragsgenerierenden Anlage erhoben?, sagte Larry W. Reaugh. ?Angesichts der rasch steigenden Nachfrage nach einer umfassenden Palette von Batteriemetallen kann es sich die Branche einfach nicht mehr leisten, so viel wertvolles Material als Ausschuss zu verlieren. Wir betrachten das Recycling von Ausschussmaterial als eine wichtige Wachstumschance für AMY.?

Kathoden-Ausschussmaterial ist derzeit eine vorhersagbare Materialquelle, die für die Vermarktung der Recycling-Technologie des Unternehmens hervorragend geeignet ist. Laut einer Präsentation von Avicenne Energy auf der ICBR-Konferenz von 2017 entfallen ungefähr 4 % der vollständig aufgetragenen Kosten einer Lithium-Ionen-Batterie auf die Material-Prozessausbeute. Da ungefähr 52 % des Werts einer Lithium-Ionen-Batterie auf deren Materialien entfällt (22 % Kathode, 6 % Anode, 6 % Elektrolyt, 7 % Separator, 11 % sonstige Materialien) stellen ungefähr 7,7 % der Kathodenmaterialien bei der Fertigung neuer Lithium-Ionen-Batterien Ausschuss dar.

500 kg NMC- (Nickel-Mangan-Kobalt in einem Verhältnis von 6:2:2, d. h. NMC-622) und 500 kg NCA- (Nickel-Kobalt-Aluminium-) Kathodenmaterial wurden für Versuche in der Pilotanlage bei Kemetco Research angeliefert. Der veranschlagte Metallwert von 500 kg NMC-622 wird auf USD 10.278 geschätzt ($ 62 Al-Folie, $ 2.103 Ni, $ 140 Mn, $ 3.315 Co, $ 4.658 Li2CO3). Der veranschlagte Metallwert von 500 kg NCA wird auf USD 10.099 geschätzt ($ 62 Al-Folie, $ 2.830 Ni, $ 2.508 Co, $ 4.699 Li2CO3). (Siehe Bilder: https://americanmanganeseinc.com/corporate-2/photo-album/battery-cathode-materials-pilot-plant-progress/)

AMY hat das gesamte Flowsheet-Design für seine Pilotanlage zur Verarbeitung des Ausschussmaterials fertig gestellt. Die Ausrüstung für den Arbeitsbereich Materialhandhabung wurde ausgewählt und bestellt. Das Flowsheet-Design umfasst außerdem eine Aktualisierung der Technologie, mit welcher die Spülanforderungen für Nichtedelmetalle erheblich reduziert werden und die zu einer Verringerung des Reagenzienverbrauchs führt. Aufgrund dieser Verbesserungen konnte eine weitere Vereinfachung des Flowsheets erzielt werden. ?Das Unternehmen erwartet die Anmeldung eines Patents für dieses neue Recycling-Verfahren?, sagte Larry W. Reaugh.

Über Kemetco Research Inc.

Kemetco Research ist ein Wissenschafts-, Technologie- und Innovationsunternehmen, das im privaten Sektor tätig ist. Sein vertragsgebundener wissenschaftlicher Betrieb bietet Laboranalysen und -tests, Feldarbeiten, Pilotstudien, Untersuchungen von Pilotanlagen, Beratungsdienstleistungen sowie angewandte Forschung und Entwicklung sowohl für die Industrie als auch für Behörden. Sein Kundenstamm reicht von Start-up-Unternehmen, die neue Technologien entwickeln, bis hin zu multinationalen Unternehmen mit erprobten Verfahren.

Kemetco stellt seine wissenschaftliche Expertise in den Bereichen analytische Spezialchemie, chemische Verfahren und Förderungsmetallurgie bereit. Da Kemetco Forschungen in vielen unterschiedlichen Bereichen durchführt, ist es in der Lage, ein umfassenderes Sortiment an Know-how und Expertise bereitzustellen als die meisten anderen Labors.

Über American Manganese Inc.

American Manganese Inc. ist ein diversifiziertes Unternehmen mit Schwerpunkt auf Spezialmetallen und kritischen Metallen, das sich unter Nutzung seines patentrechtlich geschützten geistigen Eigentums auf eine kostengünstige Herstellung und Gewinnung elektrolytischer Manganprodukte auf der ganzen Welt sowie das Recycling von Lithiumionen-Altakkus aus Elektrofahrzeugen spezialisiert hat.

Das Interesse am patentierten Verfahren des Unternehmens hat dazu geführt, dass American Manganese Inc. seinen Schwerpunkt verlagert hat und den Einsatz seiner patentierten Technologie auch für andere Zwecke und Materialien prüft. American Manganese Inc. hat die Absicht, seine patentierte Technologie und sein patentrechtlich geschütztes Know-how dahingehend zu nutzen, um sich als Branchenführer für das Recycling von Lithiumionen-Altakkus aus Elektrofahrzeugen und die 100 %-Rückgewinnung von Kathodenmetallen wie Lithium-Kobalt, Lithium-Kobalt-Nickel-Mangan und Lithium-Mangan zu etablieren (Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Geschäftsplan des Unternehmens vom 25. Juli 2018.).

