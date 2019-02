Amitabh Kant und Sourav Ganguly sprachen Gewinnern der HCL-FÖRDERUNG 2019 ihre Glückwünsche aus

Herr Amitabh Kant, CEO, Niti Aayog und Herr Sourav Ganguly, ehemaliger Kapitän des indischen National Cricket Teams, beglückwünschten die Gewinner der HCL-Förderung 2019 bei einer Zeremonie, die heute auf dem HCL Technologies Campus, Noida, in Anwesenheit von Herrn Shiv Nadar, Gründer und Vorsitzender von HCL, Frau Roshni Nadar Malhotra, stellvertretende Vorsitzende HCL Technologies und Vorsitzende CSR-Ausschuss, HCL Technologies, zusammen mit hochrangigen Würdenträgern, Bürokraten, NRO-Partnern und der HCL stattfand.

L to R - Ms. Roshni Nadar Malhotra, Vice Chairperson, HCL Technologies and Chairperson, CSR Committee, HCL Technologies; Mr. Sourav Ganguly, Former Captain of Indian National Cricket Team; Mr. Amitabh Kant, CEO, NITI Aayog and Ms. Robin Abrams, former president of Palm Computing and longest-serving Board member of HCL Technologies along with the HCL Grant 2019 recipients - Environment - Wildlife Trust of India; Health - She Hope Society for Women Entrepreneurs and Education - Srijan Foundation. (Photo: Business Wire)

Die HCL-Förderung ist eine der größten und begehrtesten institutionalisierten CSR-Förderungen Indiens und anerkennt den Aufstieg von gemeindegeführten Ökosystemen von NROs. Drei NROs aus den Bereichen Bildung, Gesundheit und Umwelt erhielten jeweils einen Zuschuss von ?5 crore. In diesem Jahr führte die HCL-Förderung auch eine zusätzliche Förderung von jeweils ?25 Lakhs für die sechs Finalisten in den drei Kategorien ein, wodurch die gesamte Förderungsbörse auf ?16,5 crore stieg. Während der Veranstaltung wurde auch die dritte Ausgabe des „The Fifth Estate – NROs transforming Rural India in Environment, Health and Education“ (Die fünfte Gewalt – NROs transformieren das ländliche Indien in den Bereichen Umwelt, Gesundheit und Bildung) veröffentlicht.

Die Empfänger einer HCL-Förderung 2019 sind:

Gesundheit – Der Gewinner der HCL-Förderung 2019 in dieser Kategorie ist die She Hope Society for Women Entrepreneurs. Das 2001 gegründete Unternehmen arbeitet in abgelegenen, grenznahen und isolierten Gebieten von Jammu und Kaschmir an der körperlichen Rehabilitation. Projekttitel: Humanitäre Hilfe zur Stärkung der Eingliederung und Sicherheit gefährdeter Personen, insbesondere von Frauen und Kindern in den vom Konflikt betroffenen Gebieten von Jammu und Kaschmir. Projektstandort: 4 Distrikte von Jammu und Kaschmir (Kupwara, Baramulla, Rajouri und Poonch) Umwelt – Wildlife Trust of India ist der Gewinner der HCL-Förderung 2019 in der Kategorie Umwelt. Der WTI setzt sich seit 1999 landesweit für den Schutz von Wildtieren und der Artenvielfalt ein. Projekttitel: Landschaften verbinden, Menschen stärken und Elefanten schützen – Eine Initiative zur Sicherung des Baghmara-Balpakram Elefantenkorridors und zum Schutz der Lebensräume von Wildtieren in den Garo Hills, Meghalaya. Projektstandort: Garo Hills, Meghalaya. Bildung – Der Gewinner der HCL-Förderung 2019 in der Kategorie Bildung ist die Srijan Foundation. Die 2001 gegründete Srijan Foundation hat zum Ziel, sich für das Wohlergehen der Unterprivilegierten einzusetzen, indem sie die Kapazitäten der Gemeinschaft und der Basisorganisationen aufbaut. Projekttitel: Ausbildung der Landwirtinnen für bessere Lebenschancen und eine bessere Einkommensbildung. Projektstandort: Hazaribagh und West Singhbhum in Jharkhand

Herr Amitabh Kant sagte: „HCL hat ein großartiges Modell zur Unterstützung der Entwicklungsagenda des Landes entwickelt. Ich gratuliere den Gewinnern und den Finalisten zu ihrer aufrichtigen Arbeit und wünsche ihnen alles Gute.“

Herr Sourav Ganguly, ehemaliger Kapitän des indischen National Cricket Team, sagte: „Ich fühle mich privilegiert, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Es ist inspirierend, die Arbeit der NROs zu sehen, und ich gratuliere den Gewinnern der HCL-Förderung und HCL für die hervorragende Arbeit, die sie leisten.“

Frau Nidhi Pundir, Direktorin für Corporate Social Responsibility (CSR) und Leiterin der HCL Foundation, sagte: „Im Laufe von vier Jahren hat die HCL-Förderung die Entstehung eines Kaders von bemerkenswerten gemeindebasierten, partizipativen NROs ermöglicht, die die Entwicklung an der Basis stärken, indem sie eine immer größere und breitere Wirkung erzielen.“

„Die HCL-Förderung ist eine wegweisende Initiative zur Anerkennung und Unterstützung der inspirierenden Arbeit von NROs in drei wichtigen Entwicklungskategorien in Indien“, sagte Frau Robin Abrams, ehemalige Präsidentin von Palm Computing und dienstältestes Vorstandsmitglied von HCL Technologies.

Bis heute hat die HCL-Förderung ?35 crore (5,4 Millionen US-Dollar) für die ländliche Entwicklung bereitgestellt, mit dem Ziel, über 900.000 Menschen zu erreichen. Heute befassen sich die sieben HCL-Förderungsempfänger mit einigen der drängendsten Fragen in den entlegensten Winkeln des Landes mit innovativen Lösungen und schaffen den Rahmen für die Unterstützung der letzten Meile. Seit 2015 haben HCL Förderprojekte bereits über 3.70.000 Leben in 3.500 Dörfern in 26 Distrikten und 12 Bundesstaaten Indiens deutlich verändert.

In diesem Jahr gab es eine überwältigende Resonanz von über 4.000 Bewerbern. Die Anträge wurden in einem robusten, 8-monatigen Prozess sorgfältig geprüft, überwacht und vom Governance Partner Grant Thornton auditiert.

Über die HCL-Förderung – www.hclfoundation.org/hcl-grant und Über HCL Tech – https://www.hcltech.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190222005447/de/