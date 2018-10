AMPLEXOR Life Sciences stellt auf zwei der weltweit führenden Regulierungskonferenzen, TOPRA und RAPS, aus

AMPLEXOR:

AMPLEXOR Life Sciences ist auch Aussteller und Referent auf der jährlichen RAPS Convergence 2018. David Gwyn, Global Solution Architect, wird eine Sitzung mit dem Titel „Establishing a Compliance Platform to meet MDR and IVDR Requirements“ halten.

Was:

Das TOPRA Annual Symposium ist die einzige Konferenz in Europa, bei der die Teilnehmer auf Regulierungsbehörden aus der ganzen Welt treffen. Im Jahr 2018 besteht die Möglichkeit, mit Experten von Agenturen wie der Europäischen Arzneimittelagentur (European Medicines Agency, EMA) und der Europäischen Kommission sowie zahlreichen lokalen Behörden zusammenzutreffen. Die Regulatory Affairs Professionals Society (RAPS) ist die größte globale Organisation von und für diejenigen, die sich mit der Regulierung von Gesundheitsprodukten und verwandten Produkten befassen, einschließlich Medizinprodukten, Arzneimitteln, Biologika und Nahrungsmitteln. Sie zieht auch Vertreter der Gesundheitsbehörden der Welt, einschließlich der FDA und der EMA, an und bietet eine Plattform für Regulierungsfachleute, um die Themen und Probleme zu diskutieren, mit denen sie in der heutigen Regulierungslandschaft konfrontiert sind.

Wann:

1. bis 3. Oktober 2018 TOPRA Annual Symposium 2018 Tisch Nr. 7 1. bis 4. Oktober 2018 RAPS Regulatory Convergence 2018 Stand 330

„Establishing a Compliance Platform to Meet MDR and IVDR Requirements“

Präsentation – 3. Oktober, 15:00 bis 15:45 Uhr

Wo:

TOPRA Annual Symposium 2018 Quality Hotel Globe Arenaslingan 7 121 26 Johanneshov, Stockholm Schweden RAPS Regulatory Convergence 2018 Vancouver Convention Centre West 999 Canada Pl Vancouver, BC V6C 3C1 Kanada

Das Team von AMPLEXOR Life Sciences wird während beider Konferenzen zur Verfügung stehen, um die in den Präsentationen und Keynotes aufgeworfenen Fragen zu diskutieren und zu beraten, wie Technologie eine wichtige Rolle bei der Bewältigung dieser regulatorischen Komplexität spielen kann.

Um sich für das TOPRA Annual Symposium 2018 zu registrieren, klicken Sie bitte hier.

Um sich für die RAPS Regulatory Convergence 2018 zu registrieren, klicken Sie bitte hier.

Über AMPLEXOR Life Sciences

AMPLEXOR Life Sciences unterstützt Pharma-, Medizinprodukte- und Biotechnologieunternehmen bei der Einführung von Produkten und dem schnellen Einstieg in neue Märkte. Unsere Lösungen und Dienstleistungen beschleunigen die Erstellung und Bereitstellung konsistenter, konformer und qualitativ hochwertiger globaler Inhalte – sowohl physischer als auch digitaler – in allen Zielländern. Zu den Dienstleistungen gehören Technologieberatung, Implementierung und Management sowie technische Redaktion, medizinische Übersetzung und linguistische Validierung.

AMPLEXOR beschäftigt 1.850 Mitarbeiter in 23 Ländern auf vier Kontinenten. Es hat eine über 25-jährige Geschichte in der Unterstützung von Pharma-, Medizinprodukte- und Biotechnologieunternehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.amplexor.com/lifesciences.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181001005412/de/