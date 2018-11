13.11.2018 - 05:22 Uhr An diesen Orten in Zürich führt die Polizei am meisten Kontrollen durch

Die Stadtpolizei Zürich kontrolliert pro Tag durchschnittlich 91 Personen. Diese Zugriffe sorgen immer wieder für hitzige Diskussionen. Nun liegen erstmals Ergebnisse zu den Gründen vor. Den vollständigen Artikel auf www.nzz.ch lesen. Zum Nachrichtenüberblick