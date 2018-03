05.03.2018 - 03:09 Uhr And the Oscar goes to ...: Alle Gewinner im Überblick

In 24 Kategorien werden in dieser Nacht die Academy Awards verliehen. Hier finden Sie alle Nominierten - und natürlich die Gewinner des Oscars. Den vollständigen Artikel auf n-tv.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick