Andersen Global begrüßt B.A. Tax Accountants in Luxemburg

Andersen Global kündigt eine zusätzliche Präsenz in Europa mit B.A. Tax Accountants, einer Steuerberatungskanzlei mit Sitz in der Stadt Luxemburg, an. Die Kooperationsvereinbarung zeigt die Expansion von Andersen Global in der Region. Managing Director Michael Probst leitet das Team von B.A. Tax Accountants.

B.A. Tax Accountants bietet Leistungen in allen Steuerbereichen, einschließlich Steuerplanung, Steuerstrukturierung, Fusionen und Übernahmen, Liquidationen und Restrukturierungen, an. Persönliche Steuern, Mehrwertsteuer, Unternehmenssteuern sowie Sonderposten wie Verrechnungspreise, Nachlassplanung, Buchhaltungsarbeiten und administrative Unterstützung für luxemburgische Unternehmen werden durch das gemeinsame Team in Luxemburg abgedeckt.

B.A. Tax Accountants hat eine bestehende Beziehung zum Team von Andersen Tax in Luxemburg und wird die Klienten betreuen. Michael Probst wird auch die Funktion des Office Managing Director von Andersen Tax in Luxemburg übernehmen.

„Wir haben seit einiger Zeit eine Beziehung zu vielen der Partner in Andersen Global Mitgliedsfirmen, und die Zusammenarbeit wird sowohl unseren Klienten als auch unseren Mitarbeitern einen Mehrwert bieten“, sagte Michael. „Wir legen Wert auf Verantwortung, Transparenz und hochwertige, maßgeschneiderte Steuer- und Buchhaltungsdienstleistungen. Ich bin begeistert über die Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, das dieselben Prinzipien teilt.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 3.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 104 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

