Andersen Global expandiert in Afrika mit Oliveira & Associados

Andersen Global setzt seine Expansion in Afrika durch eine Kooperationsvereinbarung mit Oliveira & Associados fort, einer Anwaltskanzlei mit Sitz in Angola, die 2016 von Formosa Oliveira gegründet wurde.

Mit Hauptsitz in Luanda bietet Oliveira & Associados Rechtsberatung für Unternehmen und Privatpersonen in Afrika und weltweit.

„Die Zusammenarbeit mit Andersen Global wird uns helfen, unsere Reichweite bei der Entwicklung und nahtlosen Bereitstellung grenzüberschreitender Lösungen zu vergrößern“, sagte Formosa Oliveira. „Mit zusätzlichen Steuer- und Rechtsdienstleistungen können wir die Bedürfnisse unserer Kunden besser erfüllen.“

Pedro Rodrigues da Silva fügte hinzu: „Zuvor arbeitete ich über zehn Jahre lang mit Partnern im Büro in Lissabon zusammen, so dass ich bereits eine enge Arbeitsbeziehung mit einigen Leuten von Andersen Tax in Portugal habe. Ich freue mich darauf, wieder in die Familie einzutreten und mit Gleichgesinnten zusammenzuarbeiten, die unsere Werte erstklassiger Service und Transparenz teilen.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 3.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 110 Standorten präsent.

