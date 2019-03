Andersen Global fügt Kooperationspartner in Rumänien hinzu

Andersen Global gab heute eine Kooperationsvereinbarung mit ?uca Zbârcea & Asocia?ii, einer Anwaltskanzlei mit Büros in Bukarest und Cluj-Napoca sowie ihrer Steuerabteilung ?uca Zbârcea & Asocia?ii Tax, bekannt. Dies ist die erste Kooperationsvereinbarung in Rumänien und setzt die Expansion von Andersen Global in Osteuropa fort.

Zu den Tätigkeitsbereichen der Kanzlei gehören: Gesellschafts- und Handelsrecht; Fusionen und Akquisitionen; Streitbeilegung (einschließlich umstrittener administrativer Dienstleistungen); Regulierungsrecht; Beschäftigung; Bankwesen und Finanzen; Kapitalmärkte und Wertpapiere; Wettbewerb und staatliche Beihilfen; Datenschutz; Energie und natürliche Ressourcen; Umweltrecht und Genehmigungen; Immobilien; Gesundheitswesen und Pharmarecht; elektronische Kommunikation und IT; geistiges Eigentum; Versicherung und private Altersvorsorge; Medien und Werbung; Schifffahrt und Verkehr usw.

Die Steuerabteilung ?uca Zbârcea & Asocia?ii Tax besteht aus voll qualifizierten Steuerberatern, die alle Aspekte der Steuerberatung und Compliance in verschiedenen Bereichen wie Transaktionsplanung und Due-Diligence, Joint Ventures, Finanzierung, Immobilien und andere komplexe Strukturen, Steuerprüfungen und Streitbeilegung übernehmen.

„Wir sind sehr stolz, ein Kooperationspartner von Andersen Global in Rumänien zu werden. Die Zusammenarbeit mit Andersen Global wird uns Zugang zu globalen Mandanten, grenzüberschreitenden Projekten sowie Expertise verschaffen und damit unsere Position auf dem rumänischen Wirtschaftsrechtsmarkt stärken“, so Gabriel Zbârcea, geschäftsführender Gesellschafter bei ?uca Zbârcea & Asocia?ii.

„Ich bin zuversichtlich, dass diese Zusammenarbeit im Steuer- und Rechtsbereich unseren Mandanten in einem zunehmend komplexeren Geschäftsumfeld mehr Wert bringen wird“, ergänzte Alexandru Cristea, Steuerpartner bei ?uca Zbârcea & Asocia?ii Tax.

„?uca Zbârcea & Asocia?ii ist eine der qualitativ besten Anwaltskanzleien in Rumänien, mit einem hervorragenden Team und erstklassigem Service. Sie sind in fast allen Kategorien Tier One bei Chambers und wir erkennen, warum die Kanzlei seit ihrer Gründung im Jahr 2005 so stark gewachsen ist“, so Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen Tax LLC. „Wir sind stolz darauf, sie in die Familie von Andersen Global aufzunehmen.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 4.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 133 Standorten präsent.

