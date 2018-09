Andersen Global gibt neuen Vorstand für Europa bekannt

Andersen Global hat die Mitglieder des European Regional Board of Directors ernannt. Dieser regionale Vorstand wird das globale Unternehmen in Fragen beraten, die für den Kontinent von entscheidender Bedeutung sind, um sicherzustellen, dass die Gruppe nahtlos in den verschiedenen Ländern der Region, in den Tätigkeitsbereichen und Branchen sowie bei der Verwaltung gemeinsamer Protokolle arbeitet.

Die heutige Ankündigung des EU Regional Board auf seiner ersten Sitzung in Portugal zeigt die große Expansion von Andersen Global in Europa in den letzten vier Jahren, wo es über seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Kanzleien die Präsenz in mehreren wichtigen Wirtschaftszentren wie dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Portugal, Frankreich, Spanien, Italien, Ungarn, der Türkei, Irland, Österreich, Polen, Griechenland, Zypern, Luxemburg, der Slowakei, den Niederlanden und der Schweiz ausgebaut hat.

„Wir sind stolz auf das Wachstum von Andersen Global in Europa und haben eine Zunahme der Kunden, die grenzüberschreitende Dienstleistungen nachfragen, festgestellt. Jetzt ist es an der Zeit, eine gemeinsame Leitungsgruppe einzurichten, die alle Mitglieder unserer Region auf koordinierte Weise zusammenbringt“, sagte Andrea De Vecchi. „Im März 2017 hatte Andersen Global 57 Standorte weltweit und heute haben wir über 110. Im vergangenen Jahr haben wir in Europa eine neue Präsenz in wichtigen Märkten wie dem Vereinigten Königreich aufgebaut. Aber das Wichtigste an diesem Wachstum ist, dass wir alle die gleiche Vision und die gleichen zentralen Werte teilen, unabhängig vom Standort.“

Paolo Mondia fügte hinzu: „Wir glauben fest daran, dass die Schaffung einer unterstützenden und bereichernden Umgebung, die auch jedem Mitglied des Unternehmens hilft, eng mit anderen Büros zusammenzuarbeiten und an gemeinsamen Schulungsprogrammen teilzunehmen, zum Wissensaustausch zwischen den verschiedenen Ländern beitragen wird. Das European Board of Directors wird diese Zielsetzung unterstützen.“

Die Mitglieder des neuen European Regional Board of Directors haben einen ausgezeichneten Ruf als führende Persönlichkeiten in ihren jeweiligen Märkten und Branchen. Die Mitglieder sind:

Andrea De Vecchi, Regional Managing Director für Europa (Mailand) – Co-Chair Paolo Mondia, Regional Managing Director für Europa (Lugano) – Co-Chair Jean-Philippe Bindschedler, Office Managing Director/Partner bei Andersen Tax in der Schweiz (Lausanne) Pierre Bouley, Managing Director/Partner bei Andersen Tax & Legal in Frankreich (Paris) Mark Gorman, Office Managing Director/Partner bei Andersen Tax in Irland (Dublin) Luis Nobre Guedes, Office Managing Director/Partner bei Andersen Tax & Legal in Portugal (Lissabon) Stefan Kraus, Office Managing Director/Partner bei Andersen Tax & Legal in Deutschland (Köln) George McCracken, Managing Director/Partner bei Andersen Tax LLP (London) Ersin Nazali, Office Managing Director/Partner bei Andersen Tax in der Türkei (Istanbul) Toni Prat, Office Managing Director/Partner bei Andersen Tax & Legal in Spanien (Barcelona) Michael Probst, Office Managing Director/Partner bei Andersen Tax in Luxemburg (Stadt Luxemburg) Alessio Rossi, Office Managing Director/Partner bei Andersen Tax & Legal in Deutschland (Düsseldorf) Paolo Trevisanato, Managing Director/Partner bei Andersen Tax & Legal in Italien (Venedig) Ruben Van Aarle, Office Managing Director/Partner bei Andersen Tax & Legal in den Niederlanden ('s-Hertogenbosch)

Darüber hinaus gehören folgende Partner von Kooperationspartnern dem Vorstand als beigeordnete Vorstandsmitglieder an:

Marcin Matyka, Managing Director/Partner bei A2Z Tax & Legal (Warschau) Nakis Kyprianou, Office Managing Director/Partner bei UnityFour (Nikosia) Nikos Siakantaris, Office Managing Director/Partner bei UnityFour (Athen) Karoly Radnai, Office Managing Director/Partner bei OrienTax (Budapest) Gabriel Lansky, Office Managing Director/Partner bei Lansky (Wien)

„Ein transparentes und führendes partizipatives Management, das die Interessen unserer Partner vertritt, ist uns sehr wichtig“, sagte Mark Vorsatz. „Wir schätzen die Breite der Erfahrung jedes dieser Vorstandsmitglieder, da wir nicht nur ein weltweit führendes Unternehmen mit dem absolut besten Service schaffen wollen, sondern auch ein globales Unternehmen ausbauen und gestalten wollen, das diese Standards für Generationen setzen wird.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 3.500 Fachkräfte weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 112 Standorten präsent.

