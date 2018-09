Andersen Global heißt Tufiño & Villegas in Bolivien willkommen

Andersen Global setzt seinen Wachstumskurs in Lateinamerika mit der Neuigkeit fort, dass eine der führenden Steuerkanzleien in Bolivien, Estudio Jurídico Tufiño Villegas & Asoc., Kooperationspartner von Andersen Global geworden ist. Tufiño & Villegas ist auf die Rechtsberatung von lokalen wie auch ausländischen Unternehmen spezialisiert, die Geschäfte in Bolivien tätigen.

Unter Leitung der Gründer und Managing Partner, Alvaro Villegas Aldazosa und Jose Luis Tufiño, wurde die Firma Tufiño & Villegas im Jahr 1995 als eine Tax Boutique gegründet und hat sich seitdem zu einer Full-Service-Kanzlei entwickelt. Die Firma ist auf Gesellschaftsrecht wie auch Steuerrecht spezialisiert, darunter internationales Steuerrecht, Transfer-Pricing, Steuerplanung, Due Diligence, Steuerverfahren, Outsourcing und nationale Besteuerung. Tufiño & Villegas erbringt Dienstleistungen in einem breiten Spektrum an Sektoren, darunter Öl und Gas, Bergbau, Finanzen, Landwirtschaft, Versicherungen, Aeronautik, Telekommunikation, Immobilien und Software.

„Unsere Fortschritte und unser explosives Wachstum in Lateinamerika sind die Anerkennung für die Qualität und den Führungsstil unserer Partner in diesem Markt. Im letzten Jahrzehnt erfuhr Bolivien mit das rasanteste Wirtschaftswachstum in Lateinamerika. Die Zusammenarbeit mit Tufiño & Villegas, einer führenden Steuerkanzlei in Bolivien mit einer starken Präsenz im allgemeinen Unternehmensbereich und Arbeitsrecht, fügt unseren internationalen Kapazitäten eine weitere Dimension hinzu“, erklärte Mark Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen Tax LLC.

Alvaro sagte hierzu: „Als Firma ist es unser Ziel, Transparenz, erstklassigen Rechtsbeistand und einen nahtlosen Service zu bieten und unserer Verpflichtung zu Integrität beim Dienst an unseren Kunden auch weiterhin treu zu bleiben; wir sind daher hoch erfreut, mit einer Organisation zusammenzuarbeiten, die die gleichen Wertvorstellungen hat wie wir. Die zusätzlichen Dienstleistungen für unsere örtlichen und internationalen Kunden und Länder werden durch die Zusammenarbeit mit Andersen Global diversifiziert.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 3.500 Fachkräfte weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 117 Standorten präsent.

