Andersen Global setzt Expansion in London fort

Andersen Global läutet mit der Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung mit Mark Davies & Associates, einer in London ansässigen, preisgekrönten Steuerkanzlei, die sich auf die Beratung internationaler Kunden hinsichtlich grenzüberschreitender Angelegenheiten konzentriert, steigendes Wachstum im Vereinigten Königreich (UK) ein. Zusätzlich zu Andersen Globals jüngster UK-Zusammenarbeit mit RBCVAT Limited und der Gründung einer LLP im Vereinigten Königreich, wird die Zusammenarbeit mit Mark Davies & Associates die Präsenz von Andersen Global in einer wichtigen Steuerjurisdiktion erheblich steigern und seinen Kunden eine eindrucksvolle Palette an Dienstleistungen für Privatkunden bieten.

„Mark und sein Team bringen qualitativ hochwertige Dienstleistungen in einen überaus wichtigen Markt ein, und ihre Spezialisierung auf nicht-sesshafte Kunden („Non-Doms“) wird unseren internationalen Kundenstamm ergänzen und unser Modell der branchenweit besten Dienstleistungskompetenz untermauern“, so Mark Vorsatz, Chairman von Andersen Global und CEO von Andersen Tax LLC. „Das Vereinigte Königreich ist ein besonders wichtiger Markt für unsere Kunden, und diese Zusammenarbeit spielt eine entscheidende Rolle bei unserer Expansion in Europa. Sie steigert zusammen mit der Mehrwertsteuerberatung bei RBCVAT Limited unsere Kapazität, im ganzen Vereinigten Königreich einen nahtlosen Service zu bieten.“

Mark Davies & Associates Ltd wurde im Jahr 2007 von Mark Davies gegründet, der über eine mehr als 20-jährige Erfahrung in internationalen Steuerangelegenheiten verfügt. Die Firma bietet internationalen Kunden ganzheitliche Steuerberatungsdienste, darunter: Beratung zu Aufenthaltsort, Wohnsitz und der Remittance-Basis, Strukturierung von Holding-Gesellschaften, Offshore-Treuhandgesellschaften, Steuerprüfungen und Einwanderungsrecht. Darüber hinaus bietet Mark Davies & Associates Beratung zur Einhaltung der Steuervorschriften im Vereinigten Königreich für internationale Kunden, die UK-Steuern einschließlich UK-Steuererklärungen und -vorlagen unterliegen, die für nicht-wohnhafte Immobilienbesitzer gelten.

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 2.500 Fachleute weltweit und ist über Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 89 Standorten präsent.

