Andersen Global verkündet Expansion in Argentinien

Andersen Global verkündet seine Präsenz in Argentinien mit Modo, einer führenden Steuer- und Rechtsanwaltskanzlei in Buenos Aires. Der Abschluss einer Partnerschaftsvereinbarung mit Modo setzt die Expansion von Andersen Global in Lateinamerika fort. Modo wird von den Partnern Juan Astibia und Diego Kelln geleitet.

Mark Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen Tax LLC, fügte hinzu: „Argentinien ist ein Schlüsselmarkt für uns, da unser Team in Lateinamerika weiter an Größe und Tiefe gewinnt. Juan, Diego und die Fachleute von Modo haben sich auf Steuer- und Rechtsfragen spezialisiert, und ihr Team verstärkt unsere Fähigkeiten in der Region und ermöglicht uns, unsere Kunden in Argentinien und weltweit lückenlos zu betreuen.“

Modo bietet eine Reihe von steuerlichen und rechtlichen Dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen an, wobei sie Technologie als differenzierendes Element bei der Erbringung von Dienstleistungen einsetzt. Die Kanzlei ist spezialisiert auf Steuerverfahren, Steuerberatung, Gesellschaftsrecht, Fusionen und Übernahmen, Transferpreise sowie Investitionen, internationale Besteuerung und BPO-Dienste.

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 2.500 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 90 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180417006700/de/